Noch einmal Messi gegen Ronaldo: Miami testet gegen Al-Nassr

Noch einmal werden sich Lionel Messi und Cristiano Ronaldo auf dem Fußball-Platz gegenüber stehen. Inter Miami trifft mit dem argentinischen Weltmeister am 1. Februar im Rahmen des Riyadh Cups auf den saudischen Club Al-Nassr um den portugiesischen Altstar. Dies bestätigte das Team der Major League Soccer (MLS) am Montag. Drei Tage vor der Partie bestreitet Miami auch ein Spiel gegen Al-Hilal.

Der 36-jährige Messi und der zwei Jahre ältere Ronaldo sind in ihren Weltkarrieren bisher in mehr als 30 Spiele gegeneinander angetreten. Jahrelang spielten sie in den Trikots des FC Barcelona bzw. Real Madrid. Im vergangenen Jänner spielten die beiden Angreifer in einem Freundschaftsspiel zwischen Al-Nassr und dem damaligen Messi-Club Paris Saint-Germain in Riad.