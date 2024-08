Noch zwei Rittner halten ihrem Heimatverein die Stange

Von: mk

Klobenstein – Der Kader der Rittner Buam SkyAlps ist so gut wie komplett. Mit Adam Giacomuzzi und Jakob Prast konnten nun noch zwei weitere Eigengewächse bestätigt werden, die beide eine starke Saison hinter sich haben.

Adam Giacomuzzi ist schon seit der Saison 2018/19 Teil der Rittner Buam und gilt im Südtiroler Eishockey als großes Talent. Der großgewachsene, bullige Angreifer hat auch eine herausragende Saison hinter sich, in der er in 62 Spielen 29 Scorerpunkte (15 Tore) beigetragen hat. Mit seiner körperlichen Präsenz, aber auch seinem guten Stickhandling ist der 22-Jährige ein zäher Brocken für jeden Gegenspieler und wird das auch in der kommenden Saison sein.

Sein Teamkollege Jakob Prast ist ein Jahr nach Giacomuzzi, also in der Saison 2019/20, zur Kampfmannschaft der Rittner Buam gestoßen und hat seitdem mit großem Einsatz überzeugt. Auf dem Eis ist sich der Rittner für keinen Meter zu schade und spult zahlreiche wichtige Laufwege ab. 19 Scorerpunkte (10 Tore) – acht davon alleine in den Alps-Hockey-League-Playoffs (sechs Tore) – steuerte Prast in 61 Spielen bei und zeigte damit, dass er auch im Puckbesitz eine gefährliche Waffe sein kann.

„Sowohl Adam (Giacomuzzi, Anm. d. Red.) als auch Jakob (Prast, Anm. d. Red.) haben in der letzten Saison einen großen Schritt nach vorne gemacht. Vor allem Adam hat sich als zuverlässiger Scorer erwiesen, Jakob sorgte mit seiner Schnelligkeit für viel Unruhe. Von beiden erwarten wir uns, dass sie nun noch mehr Verantwortung übernehmen werden, weil sie das Zeug dazu haben“, sind die beiden Sportdirektoren Dan Tudin und Alexander Eisath zuversichtlich.