Norris entzaubert Verstappen und triumphiert in Zandvoort

Norris ging in Runde 18 an Verstappen vorbei und siegte überlegen

Von: apa

Weltmeister Max Verstappen hat seinen Landsleuten erstmals seit der Rückkehr das Formel-1-Grand-Prix der Niederlande vor drei Jahren keinen Heimsieg geschenkt. Der Red-Bull-Star musste sich am Sonntag in Zandvoort McLaren-Mann Lando Norris geschlagen geben und ist nach Platz zwei nun fünf Rennen sieglos. Norris landete in am Ende überlegener Manier den zweiten GP-Sieg seiner Karriere, liegt in der WM-Wertung aber immer noch 70 Punkte hinter Verstappen auf Rang zwei.

Norris setzte sich im ersten Rennen nach vier Wochen Sommerpause mit mehr als 22 Sekunden Vorsprung durch. Dritter wurde Ferrari-Pilot Charles Leclerc. Seinen bisher einzigen Rennsieg hatte Norris im Mai in Miami gefeiert. Ernsthafte WM-Titelhoffnungen mache er sich nicht, hatte er zuletzt betont. Dafür habe er im Saisonverlauf bereits zu viele Fehler gemacht, meinte der 24-jährige Engländer selbstkritisch. Neun von 24 Saisonläufen sind noch ausständig, das nächste bereits kommenden Sonntag in Monza.

Besser sieht es für McLaren in der Konstrukteurswertung aus. Dort beträgt der Rückstand auf Red Bull nur noch 30 Punkte. Oscar Piastri wurde Vierter, Verstappens Teamkollege Sergio Perez kam hinter Carlos Sainz im zweiten Ferrari nicht über Rang sechs hinaus. Rekordweltmeister Lewis Hamilton, der zwei der vergangenen drei Rennen gewonnen hatte, fuhr vom 15. Startplatz unmittelbar hinter seinen Mercedes-Stallgefährten George Russell auf Rang acht nach vorne.

Norris hatte Verstappen bereits im Qualifying deutlich hinter sich gelassen, leistete sich aber zum wiederholten Mal einen schlechten Start. Verstappen kam deutlich besser weg und bis Kurve eins leicht an seinem Rivalen vorbei. Der McLaren-Mann blieb allerdings stets im Rückspiegel des dreifachen Weltmeisters, attackierte diesen in Runde 17 erstmals – und fuhr eine Runde später auf der Start-Ziel-Geraden an diesem vorbei.

Mehr als 30 km/h starker Wind wehte anhaltend von der Nordsee herein. Verstappen beklagte sich per Funk immer wieder über die Fahrbarkeit seines Autos. Seinen frühen Stopp nach 28 von 72 Runden konterte Norris im folgenden Umlauf und kontrollierte auf der engen Strecke mit ihren besonderen Steilkurven fortan das Rennen. In der letzten Runde holte er sich mit alten Reifen sogar noch den Extrapunkt für die schnellste Rennrunde.

Über das gesamte Wochenende waren 305.000 Zuschauer nach Zandvoort gekommen. Die erhoffte Verstappen-Party wurde es bei dessen 200. Grand-Prix-Start nicht. Der bisher letzte Zandvoort-Sieger, der nicht Max Verstappen geheißen hatte, war 1985 Niki Lauda. Österreichs dreifacher Weltmeister feierte im bis 2021 letzten Niederlande-Rennen vor 39 Jahren den 25. und letzten GP-Sieg seiner Karriere.