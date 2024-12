Norris im Freitag-F1-Training in Abu Dhabi voran

Von: APA/dpa

Der WM-Zweite Lando Norris ist im Training vor dem Großen Preis von Abu Dhabi die schnellste Runde gefahren. Der McLaren-Pilot sicherte sich den ersten Platz in 1:23,517 Minuten mit gut zwei Zehntelsekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen Oscar Piastri. Das Duo sammelte damit Selbstvertrauen für den Gewinn des Konstrukteurstitels. Überraschend landete der Deutsche Nico Hülkenberg im Haas auf den dritten Platz. Weltmeister Max Verstappen musste sich mit Rang 17 begnügen.

Im ersten Training war Charles Leclerc noch der Beste gewesen. Für den ehemaligen Vizeweltmeister war es eine besondere Einheit, weil erstmals auch sein drei Jahre jüngerer Bruder Arthur im Ferrari dabei war. Der Nachwuchsfahrer übernahm das Auto des Spaniers Carlos Sainz und sorgte für ein Novum in der langen Geschichte der Rennserie. Nie zuvor waren zwei Brüder für das gleiche Team in einer Formel-1-Session aktiv.

Nach dem Auftakttraining wurde bekannt, dass im Ferrari von Charles Leclerc die Batterie gewechselt wurde. Da er die maximal erlaubte Anzahl bereits ausgeschöpft hatte, wird der Monegasse am Sonntag im letzten Rennen des Jahres in der Startaufstellung um zehn Positionen nach hinten versetzt. Das ist für Ferrari ein harter Schlag, da das Team noch um den Titel in der Konstrukteurs-WM kämpft.

Schwache Red-Bull-Performance

Für Red Bull verlief der Tag alles andere als gut. Neben Weltmeister Verstappen war auch sein Teamkollege Sergio Perez als 14. kaum besser unterwegs. Man wird eine ähnliche Kehrtwende wie vor einer Woche in Katar schaffen müssen, als man nach schwachem Beginn noch über Verstappens Sieg in Lusail jubeln durfte.

“Ob wir diesen Turnaround wieder schaffen – wird schwer”, kommentierte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko im ORF. “Wir wissen ungefähr wo(ran) es liegt, aber es zieht sich durch. Das Auto hat zu wenig Balance und ein zu geringes Arbeitsfenster und es sind wieder andere Temperaturen als in Katar”, sagte der 81-jährige Steirer. Zudem würden sich die Probleme anders darstellen als zuletzt.

Gesichtet wurde in Abu Dhabi übrigens auch wieder Schauspiel-Star Brad Pitt, der im neuen Formel-1-Hollywood-Film eine Rolle übernommen hat. Die Crew machte am Freitag während des Trainings Filmaufnahmen, der Film soll 2025 in die Kinos kommen.