Aktuelle Seite: Home > Sport > Norris mit Trainingsbestzeit in Barcelona knapp vor Russell
Norris mit der Bestzeit

Norris mit Trainingsbestzeit in Barcelona knapp vor Russell

Freitag, 12. Juni 2026 | 18:09 Uhr
Norris mit der Bestzeit
APA/APA/AFP/LLUIS GENE
Schriftgröße

Von: apa

Formel-1-Weltmeister Lando Norris hat am Freitag die Trainingsbestzeit in Spanien aufgestellt. Der McLaren-Pilot war in der zweiten Einheit in Barcelona um neun Tausendstelsekunden schneller als Mercedes-Pilot George Russell. Auch Vorjahressieger Oscar Piastri (+0,057 Sek.) hatte im zweiten McLaren kaum Rückstand. WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli, der im ersten freien Training ausgesetzt hatte, wurde Fünfter (+0,589) unmittelbar vor Red-Bull-Star Max Verstappen (+0,895).

Damit dürfen McLaren und Mercedes positiv auf das Qualifying am Samstag (16.00 Uhr) für den Großen Preis von Barcelona-Catalunya am Sonntag (15.00/jeweils live ORF 1, Sky) blicken. In der ersten Einheit fuhr Russell vor Piastri die schnellste Runde. Mercedes-Fahrer Antonelli, der in Spanien seinen sechsten Grand-Prix-Sieg in Serie anpeilt, drehte erst am Nachmittag seine ersten Runden auf dem Kurs nordöstlich von Barcelona in Montmelo.

Denn viele Rennställe hatten die erste Session dazu genutzt, um ihren Nachwuchskräften die vorgeschriebene Fahrpraxis zu geben. So übergab Antonelli sein Cockpit an den Dänen Fred Vesti, Norris ließ Leonardo Fornaroli aus Italien ran, Ferrari-Pilot Lewis Hamilton setzte zugunsten des Schweden Dino Beganovic aus. Jeder Stammfahrer muss einem unerfahrenen Piloten in einer Saison in zwei Trainings Platz machen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Weg frei für die Stärkung der Lokalpolizei
Kommentare
43
Weg frei für die Stärkung der Lokalpolizei
Blechlawinen statt Idylle: Besucher strömen auch heuer auf die Dolomiten
Kommentare
33
Blechlawinen statt Idylle: Besucher strömen auch heuer auf die Dolomiten
“Selbstjustiz”: Cinzia Dal Pino zu 18 Jahren Haft verurteilt
Kommentare
21
“Selbstjustiz”: Cinzia Dal Pino zu 18 Jahren Haft verurteilt
Trump sieht schon wieder Iran-Deal nah – Teheran dementiert
19
Trump sieht schon wieder Iran-Deal nah – Teheran dementiert
Debatte um direkte Demokratie kreist um gebrochene Versprechen und Kompromissfähigkeit
14
Debatte um direkte Demokratie kreist um gebrochene Versprechen und Kompromissfähigkeit
Anzeigen
Ab morgen sind die Kabinenbahn und der Sessellift
Ab morgen sind die Kabinenbahn und der Sessellift
in Obereggen wieder täglich geöffnet
Family Day Sarntal
Family Day Sarntal
Bringt Vereine, Wirtschaft und Familien zusammen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 