Norwegerinnen und Däninnen ziehen ins Wiener EM-Finale ein

Von: apa

Titelverteidiger Norwegen und Dänemark bestreiten das Finale der Handball-EM der Frauen in Wien. Die norwegischen Olympiasiegerinnen behaupteten sich am Freitag in der Stadthalle gegen Co-Veranstalter Ungarn klar mit 30:22 (13:11). Danach warfen die bisher dreimal bei Europameisterschaften erfolgreichen Däninnen Weltmeister Frankreich mit einem 24:22 (13:11) aus dem Rennen um Gold. Das Endspiel geht am Sonntag (18.00 Uhr) in Szene, davor wird das Match um Platz drei gespielt.

Bei den Norwegerinnen hat Torhüterin Katrine Lunde, bereits nun EM-Rekordhalterin an Titeln, nun die Chance, zum siebenten Mal Europameisterin zu werden. Die 44-Jährige, zum “Player of the Match” gekürt wurde, trug mit ihren insgesamt elf Paraden wesentlich zum Erfolg über Ungarn bei. “Katrin Lunde hat wieder viel gerettet und wir haben im Angriff am Ende viele Tore erzielt. Das ist ein guter Sieg”, sagte Teamkollegin Emilie Hovden.

Dänemarks Coach Jesper Jensen sah seine Auswahl gegen die Französinnen nie im Rückstand. Auch die Däninnen durften mit Anna Kristensen auf eine starke Torfrau vertrauen und lagen in der zweiten Halbzeit bereits mit sechs Treffern voran. Der letzte Ansturm der Französinnen blieb wirkungslos. Dänemark und Norwegen standen einander schon 2022 im Finale gegenüber, damals siegten die Norwegerinnen mit 27:25.