Nur noch Tage bis zum Women’s Run Brixen

Brixen – Drei Tage vor dem großen Event hat das Organisationskomitee des Women’s Run Brixen in den Räumlichkeiten der Raiffeisenkasse Eisacktal die letzten Details des diesjährigen Laufevents präsentiert. Vor Vertreter:innen der Presse und Sponsoren stellte das siebenköpfige OK-Team das Programm vor.

„Die vergangenen Wochen und Monate waren intensiv und arbeitsreich – aber jetzt stehen wir kurz vor dem Event und die Vorfreude ist wie immer riesengroß“, mit diesen Worten begrüßte OK-Chef Christian Jocher die Anwesenden der Pressekonferenz im Saal der Raiffeisenkasse Eisacktal.

Die Starterbags sind in Vorbereitung, die Verpflegung ist organisiert, und über 50 freiwillige Helferinnen und Helfer sind eingeteilt. Am Freitagmorgen beginnt der Aufbau am Domplatz – Bühne, Race Office, Verpflegungsstände, Streckenabsperrungen und der Startbogen werden errichtet, damit die über 1.200 Teilnehmerinnen perfekte Bedingungen vorfinden. Die Tickets waren nur drei Wochen nach Öffnung des Ticketportals im März dieses Jahres vergriffen.

„Wir haben noch zahlreiche Anfragen erhalten, können aber derzeit aus organisatorischen Gründen nicht mehr Teilnehmerinnen händeln. Wir freuen uns aber über viele Menschen, die entlang der Strecke anfeuern und bei der After-Race-Party ab 20 Uhr am Domplatz mit uns mitfeiern“, so Jocher weiter.

Die Bedeutung des Events für Brixen unterstrich Stadträtin Bettina Kerer: „Der Women’s Run hat sich zu einem großen, wichtigen und starken Event entwickelt, das aus Brixen nicht mehr wegzudenken ist und der Stadt auf besonders positive und schöne Weise Bekanntheit verleiht. Er sorgt für Sichtbarkeit und setzt eine klare Botschaft – wir sind stolz, ein solches Highlight in Brixen beheimaten zu dürfen und möchten uns herzlichst bei den Organisatoren bedanken.“

Wie jedes Jahr hat der Lauf auch eine soziale Dimension: Mit der Teilnahme unterstützen die Läuferinnen die Initiative „Es geat di a un – tocca a te“, die Frauen in Gewaltsituationen hilft. Giada Del Marco machte bei der Pressekonferenz deutlich, wie dringend diese Unterstützung gebraucht wird, um betroffenen Frauen den Weg in ein unabhängiges Leben zu ermöglichen. „Es melden sich immer mehr Frauen bei uns, und dank solcher Veranstaltungen und der Unterstützung können wir auch wirklich helfen – bei psychischen Problemen, bei Kosten, die durch Rechtsstreitigkeiten entstehen, und ebenso bei kleinen, schönen Momenten, die wir den Frauen schenken dürfen, damit sie sich wieder frei fühlen können“, so Del Marco.

Die Hauptsponsoren Raiffeisenkasse Eisacktal und AVIS sowie viele weitere unterstützende Betriebe erklären sich zu stolzen Partnern des Women’s Run und freuen sich auch bei der 13. Ausgabe wieder mit dabei zu sein. Nun aber beginnt der Countdown: Brixen ist bereit für den Women’s Run Brixen 2025 mit über 1200 Frauen und blickt einem sportlichen, emotionalen und starkem Wochenende im Zeichen der Frauen entgegen. Infos unter www.womensrun.it.

Programm – Freitag, 29. August 2025

Domplatz Brixen

13.00–18.00 Uhr: Öffnung Rennbüro (Abholung T-Shirt & Starterbag)

Ab 16.00 Uhr: Radparcours für Kids am Hofburgplatz (by ASC Gravity Team)

18.00 Uhr: Offizielle Eröffnung Women’s Run Brixen

18.30 Uhr: Warm-up mit Alexa auf der großen Bühne

19.00 Uhr: START Women’s Run Brixen mit traditioneller Hymne

Anschließend: Scheckübergabe & Verlosung „Angelo di Valeria“

20.00 Uhr: After Race Party mit Live-Band Sitting Bull, Food & Drinks