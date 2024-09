Nur strahlende Gesichter bei der Eroica Dolomiti 2024

Von: mk

Innichen – Auf Entdeckungsreise der Dolomitenregion 3 Zinnen ging es am vergangenen Samstag für 350 Radsportlerinnen und Radsportler aus 22 verschiedenen Nationen im Sattel ihrer Vintage-Fahrräder. Schönes Herbstwetter und Südtiroler Spezialitäten zur Stärkung an den Verpflegungsstationen sorgten bei der 7. Ausgabe der Eroica Dolomiti einmal mehr für ein einzigartiges Flair. Die Cena Eroica am Abend auf der Riese Haunold Hütte war dann der Schlusspunkt nach einem „Sahnetag“ – kein Wunder, dass die Veranstalter vom Tourismusverein Innichen mehr als zufrieden sind.

Die Eroica Dolomiti beginnt bereits am Freitagnachmittag, wenn das Vintage-Radsportevent mit dem traditionellen Aperitivo am Musik-Pavillon in Innichen eingeläutet wird. Stolz präsentieren hier die Radsportlerinnen und Radsporlter ihre alten, vor 1987 gebauten „Drahtesel“, die jedoch perfekt gepflegt und bestens in Schuss sind. Getragen wird bereits teilweise Vintage-Kleidung – man will zeigen, dass man zur Eroica Dolomiti dazugehört und am darauffolgenden Tag in die Pedale treten wird. Für die einen ist der Aperitivo ein erstes Kennenlernen, für die anderen hingegen ein Wiedersehen mit Freunden. Denn wer dem Charme der Eroica Dolomiti einmal erlegen ist, der kommt immer wieder in diese einzigartige Region im Herzen des Dolomiten UNESCO Welterbes und zu diesem Event zurück.

Herzstück der Vintage-Radsportveranstaltung, die vor bald 30 Jahren in Gaiole im Chianti-Anbaugebiet erstmals ausgetragen wurde und die es seit 2017 auch mit einem Ableger in der Dolomitenregion 3 Zinnen gibt, ist selbstredend die Ausfahrt am Samstag. Wie gewohnt drei Strecken standen den Pedalrittern zur Auswahl. Nach dem Start im heuer besonders fein herausgeputzten Innichen ging es bis zum ersten Versorgungspunkt nach Cortina, von dort weiter zum Passo Tre Croci und anschließend zum Misurina-See, wo ein leckeres Mittagessen auf die hungrigen Radlerinnen und Radler wartete.

Die Verpflegungsstation „Hotel Adler“ übertrumpft alles

Die ersten Teilnehmer, meistens die weniger geübten, entschieden sich hier zur Rückfahrt nach Innichen. Dennoch standen ihnen nach der Zielankunft stattliche 73 Kilometer und 1258 Höhenmeter zu Buche. Die anderen wollten indessen eine der beiden längeren Distanzen in Angriff nehmen. Über die Plätzwiesen ging es nach Niederdorf, wo am Hotel Adler eine weitere Labe-Station auf das Feld wartete. Hier blieben kulinarisch keine Wünsche offen, hier wurde die Eroica Dolomiti zelebriert als ob sie an diesem Ort zu Hause wäre.

Ein Teil der Radlerinnen und Radler entschied sich ab hier nach Innichen zurückzurollen (91 km/1870 hm). Wer indessen noch genügend Kraftreserven hatte, nahm schließlich noch Lachwiesen und Silvestertal mit (118 km/2740 hm). Doch egal ob kurze, mittlere oder lange Strecke – alle Teilnehmenden hatten bei der Durchfahrt durch den symbolischen Zielbogen ein breites und zufriedenes Grinsen auf den Lippen.

Nächste Ausgabe am 6. September 2025

Im Ortszentrum von Innichen ließen die „Eroici“ – so werden alle Radler genannt, die das Ziel erreichen – den Tag bei Speis, Trank und Musik ausklingen. Ein Drittel der 350 Teilnehmenden aus 22 verschiedenen Nationen wollte am Abend bei der Cena Eroica dabeisein, die den Schlusspunkt unter einen unvergesslichen Tag setzte.

„Das war sicher eine der besten Ausgaben, die wir je ausgetragen haben. Es ist alles sehr rund und reibungslos abgelaufen. Das international bunt durchgemischte Teilnehmerfeld war sehr homogen und trotz sprachlicher Barrieren haben sich die Radlerinnen und Radler extrem gut untereinander verstanden. Besonders gut in Schuss waren heuer die weißen Straßen, vor allem jene hinauf auf die Plätzwiesen. Dafür möchte ich der Forstbehörde, aber auch den Mitarbeitern des Naturparks sehr danken. Ein Ziel der Eroica ist es schließlich, genau diese Wege für die Nachwelt zu erhalten“, erklärte Gabriel Fauster vom ausrichtenden Tourismusverein Innichen.

Bereits fixiert wurde der Termin für die achte Ausgabe der Eroica Dolomiti. Sie soll am 6. September 2025 über die Bühne gehen.