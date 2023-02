Odogwu verlängert bis 2025

Bozen – Mit großer Begeisterung teilt der FC Südtirol mit, dass der im Juni auslaufende Vertrag von Raphael Odogwu verlängert wurde. Der Club hat sich mit dem 32-jährigen Angreifer auf ein neues zweijähriges Arbeitspapier – mit Fälligkeit 30. Juni 2025 – geeinigt.

Geboren am 28. Jänner 1991 in Verona, bestreitet Odogwu in diesem Jahr seine dritte Meisterschaft im weißroten Trikot. In der laufenden Spielzeit, seiner ersten in der Serie B, hat er bereits acht Treffer verbuchen können (24 Einsätze). Am zweiten Spieltag der Serie B, als die Weißroten im heimischen Drusus-Stadion gegen den FC Venedig antraten, erzielte Odogwu den ersten, historischen Zweitligatreffer des FC Südtirol. Im Verlauf der Meisterschaft sorgte die Nummer 90 für viele weitere unvergessliche Momente. Mit den Doppelpacks gegen Cagliari und Reggina brachte er die Bozner Fußballarena wahrhaftig zum Beben.

Odogwu wechselte im Sommer 2020, nach einer starken Meisterschaft mit Virtus Verona, zum FC Südtirol. In seiner ersten Spielzeit in Bozen wurde er von physischen Problemen eingebremst. Am Ende jener Saison konnte er auf insgesamt 17 Einsätze und zwei Treffer, einen davon in den Playoffs, zurückblicken. In der vergangenen Spielzeit gewann Odogwu mit dem FC Südtirol die Serie C-Meisterschaft und durfte somit den historischen Aufstieg in die zweite Liga feiern. Der 32-jährige Angreifer bestritt insgesamt 40 Pflichtspiele und konnte dabei acht Treffer und vier Vorlagen verbuchen. Im entscheidenden Auswärtsspiel in Triest bereitete er den wegweisenden Führungstreffer von Casiraghi vor.

Vor seiner Zeit beim FC Südtirol ging Odogwu für Arzignano (2016-2019), AltoVicentino (2015/16), Renate (Rückrunde 2014/15), Real Vicenza (Hinrunde 2014/15) und Virtus Verona (2008-2014) in der dritten bzw. vierten Liga auf Torjagd.

Auch außerhalb des Spielfeldes hat Odogwu stets großen Fleiß bewiesen. Die Nummer 90 des FC Südtirol ist im Besitz zweier Universitätsdiplome: Zuerst erwarb er einen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre und anschließend einen weiteren in Unternehmensrecht.

Die Aussagen von Raphael Odogwu und Sportchef Paolo Bravo

Raphael Odogwu: „Diese Vertragsverlängerung macht mich natürlich überglücklich. Als mir angeboten wurde, ein neues Arbeitspapier zu unterzeichnen, habe ich keinen Augenblick gezögert. Ich bin darauf fokussiert, meinen Werdegang hier fortzusetzen und gemeinsam mit dem Verein die vorgesetzten Ziele zu erreichen. In den vergangenen Jahren habe ich stets versucht, mich weiterzuentwickeln und ein besserer Spieler zu werden. Dabei habe ich nicht nur an meinen technischen Eigenschaften, sondern auch an meinem Mindset gearbeitet. Nun bin ich seit rund zweieinhalb Jahren hier in Südtirol und kann sagen, dass wir als Mannschaft echt tolle Erfolge gefeiert haben. Auch als Mensch bin ich gereift, das hat sich meines Erachtens auch auf meine Leistungen ausgewirkt. Die diesjährige Meisterschaft bereitet mir viel Freude, auch weil mich traditionsreiche Stadien und große Fankurven haben mich immer schon begeistert haben. Ich werde weiterhin alles dafür tun, um unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen.“

Paolo Bravo: „Odogwu hat sich diese Vertragsverlängerung verdient. Wir hatten vor einiger Zeit die Weichen dafür gestellt und haben den Deal nun offiziell gemacht. Raphael nimmt in unserem Team eine bedeutende Rolle ein, diese Vertragsverlängerung ist eine angemessene Belohnung für ihn. Er hat bewiesen, dass er in seiner Position einer der entscheidendsten Spieler der Serie B sein kann.“