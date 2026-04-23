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Bader sah eine Niederlage seiner jungen Truppe

ÖEHV-Team verliert gegen Tschechien 1:5

Donnerstag, 23. April 2026 | 21:08 Uhr
Bader sah eine Niederlage seiner jungen Truppe
APA/APA/MAX SLOVENCIK/MAX SLOVENCIK
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Von: apa

Der siebenfache Weltmeister war für das mit vielen jungen Spielern angetretene österreichische Eishockey-Team eine Nummer zu groß. Die ÖEHV-Auswahl verlor am Donnerstag in Wien das erste von zwei Testspielen gegen Tschechien mit 1:5 (0:2,1:1,0:2). Nach frühem 0:2-Rückstand steigerten sich die Österreicher und kamen durch den 18-jährigen Länderspiel-Debütanten Leon Kolarik zum Ehrentreffer. Das Retourspiel steigt am Freitag (17.00 Uhr) in Jihlava.

Die Tschechen, noch ohne NHL-Legionäre, dominierten von Beginn an und gingen verdient in Führung. Michael Spacek (5.), der einen Schuss unhaltbar für Torhüter Atte Tolvanen ablenkte, und Dominik Kubalik mit einem Treffer ins Kreuzeck (8.) sorgten für ein frühes 2:0.

Youngster ließ die Fans jubeln

Die Mannschaft von Teamchef Roger Bader konnte sich im ersten Drittel nur in einem Powerplay offensiv behaupten, startete aber mit viel Schwung ins Mitteldrittel und gestaltete das Spiel offener. Zunächst erhöhte noch David Tomasek im Powerplay (31.), ehe auch die 4.000 Fans in Kagran jubeln durften. Kolarik, Stürmer der Peterborough Petes in der kanadischen Juniorenliga, jagte den Puck zum 1:3 ins Kreuzeck (32.).

Im Schlussdrittel legten Filip Kral, dessen abgefälschter Schuss sich über Tolvanen ins Tor senkte (43.), und Daniel Vozenilek (56.) zwei weitere Tore für Tschechien nach. Österreich fehlten noch etwa ein halbes Dutzend Spieler, die bei der WM ab 15. Mai in der Schweiz dabei sein werden.

Länderspiel Österreich – Tschechien 1:5 (0:2,1:1,0:2). Wien, 4.000. Tore: Kolarik (32.) bzw. Spacek (5.), Kubalik (8.), Tomasek (31./PP), Kral (43.), Vozenilek (56.).

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