ÖFB-Elf unterliegt Niederländerinnen in Nations League 1:3

Von: apa

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam hat im dritten Nations-League-Spiel die zweite Niederlage kassiert. Die Truppe von Teamchef Alexander Schriebl musste sich Gastgeber Niederlande am Freitag in Almelo mit 1:3 (0:1) geschlagen geben. Nach dem 1:4 in Deutschland gab es damit wieder keine Punkte. Die ÖFB-Auswahl ist in der Gruppe A1 mit drei Zählern weiter Dritter. Die Niederländerinnen, die am Dienstag (18.15 Uhr) in Altach zu Gast sind, haben vier Punkte mehr gesammelt.

Tore von Jackie Groenen (12.), Tamaris Egurrola (48.) und der kurz zuvor eingewechselten Sherida Spitse (76./Elfmeter) brachten die Entscheidung zugunsten des Weltranglistenzehnten. Den Österreicherinnen gelang durch Rückkehrerin Maria Plattner, die erstmals seit 2022 wieder im Teamdress zu sehen war, zumindest der Ehrentreffer (94.). Der änderte nichts daran, dass auch das dritte Pflichtspiel gegen die “Oranje Leeuwinnen” verloren ging, im insgesamt achten direkten Duell setzte es die sechste Niederlage. Gruppenerster ist nach wie vor Deutschland nach einem klaren 4:0-Sieg beim punktlosen Schlusslicht Schottland.

Drei Änderungen in Startelf

Schriebl nahm im Vergleich zum 1:4 in Deutschland drei Änderungen vor. Vor der unveränderten Abwehr agierte die wieder fitte Sarah Zadrazil, mit Marie-Therese Höbinger kehrte eine weitere Teamstütze ins Mittelfeld zurück. In der Doppel-Spitze durfte sich neben Lilli Purtscheller Frankreich-Legionärin Viktoria Pinther versuchen. Carina Brunold, Laura Feiersinger und Julia Hickelsberger-Füller mussten vorerst auf der Bank Platz nehmen.

Kapitänin Sarah Puntigam und Co. starteten beim ersten Auftritt auf niederländischem Boden seit dem EM-Halbfinale 2017 gut in die Partie, störten den Gegner früh, gewannen dabei auch viele Bälle, konnten erste Offensivaktionen aber nicht ganz zu Ende spielen. Auf der anderen Seite fiel fast aus dem Nichts ein Treffer. Nach einem kurzen Klärungsversuch wurde Groenen nicht attackiert und traf von knapp außerhalb des Strafraums genau ins kurze Eck (12.). ÖFB-Torfrau Manuela Zinsberger verhinderte mit einer Fußabwehr bei einem Abschluss von Lineth Beerensteyn einen Doppelschlag (19.).

Doch auch der Ausgleich hätte fallen können. Nach erfolgreichem Pressing und Hanshaw-Zuspiel knallte Sarah Zadrazil den Ball an die Latte (30.). Zudem verfehlte Purtscheller das Tor (35.). Die Niederländerinnen wiederum hätten beinahe von einem Zinsberger-Patzer profitiert, der Heber von Vivianne Miedema über die aus dem Tor geeilte Niederösterreicherin ging am Gehäuse vorbei (41.). Gleich nach Wiederbeginn konnte Claudia Wenger vor Beerensteyn in höchster Not zur Ecke klären, nach dieser von Esmee Brugts getretenen, köpfelte allerdings Egurrola aus vier Metern ein.

Unglücklicher Elfmeter

Immerhin gab sich die ÖFB-Elf keinesfalls auf, hielt weiter voll dagegen und kam zumindest in die Nähe des Anschlusstreffers. Ein Schuss von Annabel Schasching wurde geblockt (52.), ein weiterer von Höbinger wurde von Daphne van Domselaar stark pariert (69.). Ihre Arsenal-Clubkollegin Zinsberger erlebte einen schlechteren Abend, musste auch nach einem Elfmetertor von Spitse hinter sich greifen. Virginia Kirchberger und Hanshaw hatten im Duell mit Beerensteyn ungeschickt verteidigt, der Elfmeterpfiff war aber schon umstritten.

Das Ehrentor wollte vorerst nicht gelingen, da auch Brunold an Van Domselaar scheiterte (82.). In der Nachspielzeit musste sich die Arsenal-Einsertorfrau bei einem Abschluss von Plattner durch die Beine aber doch noch geschlagen geben. Die 23-jährige Bayern-II-Akteurin jubelte bei ihrem Comeback also gleich über ihren fünften Länderspieltreffer.