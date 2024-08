ÖFB-Kader für Nations League mit Stöger, Adamu und Jakupovic

Von: apa

Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick hat für die Nations-League-Auswärtsspiele am 6. September gegen Slowenien und am 9. September gegen Norwegen mit Kevin Stöger (Gladbach) und Arnel Jakupovic (NK Maribor) zwei potenzielle Debütanten einberufen. Zudem kehrt Junior Adamu (Freiburg) wieder in den Kreis der ÖFB-Auswahl zurück. Dafür fehlen die verletzten David Alaba, Michael Gregoritsch, Xaver Schlager, Gernot Trauner, Florian Kainz, Sasa Kalajdzic und Maximilian Entrup.

Im Vergleich zum 26-Mann-Kader bei der EURO sind im nun 24-köpfigen Aufgebot neben Stöger, Adamu und Jakupovic auch Samson Baidoo und der genesene Alexander Schlager (beide Salzburg) neu. Für das Turnier in Deutschland nominiert, doch aktuell nicht dabei sind neben Gregoritsch, Entrup, Kainz und Trauner auch Heinz Lindner, Flavius Daniliuc und Andreas Weimann. Die beiden Letzteren stehen auf der Abrufliste.

Die Einberufungen von Stöger und Adamu waren erwartet worden. Stöger hatte bei Bochum schon ein starkes Frühjahr gespielt, wurde aber dennoch nicht für die EM berücksichtigt. Für seinen neuen Club Borussia Mönchengladbach brachte es der Oberösterreicher, der am Tag der Kaderbekanntgabe seinen 31. Geburtstag feierte, beim Auftakt-2:3 gegen Leverkusen auf ein Assist. Adamu erlebte bei Freiburg eine verkorkste Spielzeit 2023/24, zeigte zuletzt aber mit einem Doppelpack im DFB-Pokal auf. Sein sechstes und bisher letztes Länderspiel absolvierte der Angreifer beim 2:0 in der EM-Quali am 20. Juni 2023 in Wien gegen Schweden.

Überraschender kam Rangnicks Jakupovic-Nominierung. Der 26-jährige Stürmer wurde im Nachwuchs der Wiener Austria groß, hatte dann unter anderem Verträge bei Middlesbrough, Empoli, Juventus und Sturm Graz und stellte zuletzt bei NK Maribor seinen Torriecher unter Beweis. Freilich profitierte Jakupovic auch davon, dass die ÖFB-Auswahl im Angriff ohnehin nicht brillant besetzt ist und zudem Gregoritsch, Kalajdzic und Entrup ausfallen.