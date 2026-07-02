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Gregoritsch beginnt in Los Angeles im Sturmzentrum

ÖFB-Team beginnt gegen Spanien mit Argentinien-Formation

Donnerstag, 02. Juli 2026 | 19:42 Uhr
Gregoritsch beginnt in Los Angeles im Sturmzentrum
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
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Von: apa

Österreichs Fußball-Nationalteam nimmt das WM-Sechzehntelfinale am Donnerstag (21.00 Uhr MESZ/live ServusTV) gegen Spanien mit derselben Startformation in Angriff wie das zweite Gruppenspiel gegen Argentinien (0:2). Teamchef Ralf Rangnick setzt damit im Sturmzentrum auf Michael Gregoritsch statt Marko Arnautovic. Dahinter agiert Youngster Paul Wanner als “Zehner” im offensiven Mittelfeld. Konrad Laimer rückte wie erwartet auf die Position des Linksverteidigers zurück.

In der Innenverteidigung beginnt im Los Angeles Stadium Kevin Danso neben David Alaba. Xaver Schlager behielt seinen Platz im defensiven Mittelfeld neben Nicolas Seiwald.

Aufstellung Österreich: A. Schlager – Posch, Danso, Alaba, Laimer – Seiwald, X. Schlager – Schmid, Wanner, Sabitzer – Gregoritsch

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