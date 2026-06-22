ÖFB-Team gegen Argentinien mit Wanner, Gregoritsch und Danso

Von: apa

Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick hat für das WM-Spiel gegen Argentinien im Vergleich zum Jordanien-Match drei Änderungen vorgenommen. Kevin Danso kommt für Philipp Lienhart in die Innenverteidigung, Konrad Laimer rückt anstelle von Phillipp Mwene auf die Linksverteidigerposition zurück und Paul Wanner übernimmt die Zehner-Rolle. Als Solospitze beginnt Michael Gregoritsch, Marko Arnautovic und Sasa Kalajdzic sitzen auf der Bank.

Stefan Posch, der an einem Kieferbruch laboriert, steht wie erwartet in der ÖFB-Startformation. Bei Argentinien gibt es gegenüber dem 3:0-Auftaktsieg gegen Algerien eine Änderung: Nahuel Molina ersetzt Gonzalo Montiel als Rechtsverteidiger. Im Sturm beginnt neben Lionel Messi wieder Lautaro Martinez, Julian Alvarez ist Ersatz.

ÖFB-Startformation gegen Argentinien: A. Schlager – Posch, Danso, Alaba, Laimer – Seiwald, X. Schlager – Schmid, Wanner, Sabitzer – Gregoritsch