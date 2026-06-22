Aktuelle Seite: Home > Sport > ÖFB-Team gegen Argentinien mit Wanner, Gregoritsch und Danso
Wanner gegen Argentinien als Zehner

ÖFB-Team gegen Argentinien mit Wanner, Gregoritsch und Danso

Montag, 22. Juni 2026 | 17:55 Uhr
Wanner gegen Argentinien als Zehner
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/RICHARD HEATHCOTE
Schriftgröße

Von: apa

Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick hat für das WM-Spiel gegen Argentinien im Vergleich zum Jordanien-Match drei Änderungen vorgenommen. Kevin Danso kommt für Philipp Lienhart in die Innenverteidigung, Konrad Laimer rückt anstelle von Phillipp Mwene auf die Linksverteidigerposition zurück und Paul Wanner übernimmt die Zehner-Rolle. Als Solospitze beginnt Michael Gregoritsch, Marko Arnautovic und Sasa Kalajdzic sitzen auf der Bank.

Stefan Posch, der an einem Kieferbruch laboriert, steht wie erwartet in der ÖFB-Startformation. Bei Argentinien gibt es gegenüber dem 3:0-Auftaktsieg gegen Algerien eine Änderung: Nahuel Molina ersetzt Gonzalo Montiel als Rechtsverteidiger. Im Sturm beginnt neben Lionel Messi wieder Lautaro Martinez, Julian Alvarez ist Ersatz.

ÖFB-Startformation gegen Argentinien: A. Schlager – Posch, Danso, Alaba, Laimer – Seiwald, X. Schlager – Schmid, Wanner, Sabitzer – Gregoritsch

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Aktueller Lifestyle geht auf Kosten der Verkehrssicherheit
Kommentare
34
Aktueller Lifestyle geht auf Kosten der Verkehrssicherheit
Südtiroler Gemeinde greift beim Wildcampen und Biwakieren scharf durch
Kommentare
33
Südtiroler Gemeinde greift beim Wildcampen und Biwakieren scharf durch
“Bin unschuldig”: Wieder Doping-Beben um Alex Schwazer
Kommentare
32
“Bin unschuldig”: Wieder Doping-Beben um Alex Schwazer
Sauna und Wellness: Dolomitenhütte soll massiv erweitert werden
Kommentare
30
Sauna und Wellness: Dolomitenhütte soll massiv erweitert werden
Iran gibt erneute Schließung der Straße von Hormuz bekannt
Kommentare
29
Iran gibt erneute Schließung der Straße von Hormuz bekannt
Anzeigen
Sechs neue Wohnungen
Sechs neue Wohnungen
Dorfrand von Morter
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 