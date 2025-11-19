Aktuelle Seite: Home > Sport > ÖFB-Team in Männer-Weltrangliste weiterhin auf Platz 24
ÖFB-Team in Männer-Weltrangliste weiterhin auf Platz 24

Mittwoch, 19. November 2025 | 17:07 Uhr
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
Von: apa

Österreichs Fußball-Nationalteam der Männer rangiert nach der erfolgreich abgeschlossenen WM-Qualifikation weiterhin auf Rang 24 der Weltrangliste. In den Top vier gab es keine Änderung, voran liegt weiter Spanien vor Weltmeister Argentinien, Frankreich und England. Brasilien ist um zwei Plätze verbessert neuer Fünfter, Portugal rutschte um eine Position auf sechs, die Niederlande auf sieben ab. Hinter Belgien verbesserte sich Deutschland auf Rang neun, Kroatien ist Zehnter.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

