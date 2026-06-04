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Das ÖFB-Team dachte vor dem Abflug noch an Unglücksrabe Baumgartner

ÖFB-Team nach Verabschiedung zur WM in Los Angeles gelandet

Donnerstag, 04. Juni 2026 | 22:35 Uhr
Das ÖFB-Team dachte vor dem Abflug noch an Unglücksrabe Baumgartner
APA/APA/MAX SLOVENCIK/MAX SLOVENCIK
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Von: apa

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft ist am Donnerstag für ihre erste WM-Teilnahme seit 28 Jahren in den USA gelandet. Nach einem über elf Stunden langen Flug setzte die Maschine um etwa 12.30 Uhr Ortszeit (21.30 MESZ) in Los Angeles auf. Zuvor war die ÖFB-Auswahl in Wien-Schwechat verabschiedet worden, von Bundespräsident Alexander Van der Bellen gab es Glücksbringer. Die Teamspieler rollten zudem ein Plakat für den verletzt fehlenden Christoph Baumgartner aus.

“Ein Ziel ist ein Traum mit Termin”, stand mit Verweis auf das WM-Finale auf Van der Bellens Mitbringseln geschrieben. Der Mannschaft habe er schon oft alles Gute gewünscht, erklärte der Bundespräsident. “Glück möchte ich Ihnen schon wünschen, denn wir wissen, dass es letztlich ein Spiel ist, in dem es Glück und Unglück gibt. Wir alle werden uns mit Ihnen freuen, wenn es gut geht.”

Zu Beginn seiner kurzen Rede war das Staatsoberhaupt ebenfalls in Gedanken bei Baumgartner, der die WM wegen einer schweren Muskelverletzung im Oberschenkel verpasst. “Lieber ‘Baumi’, ganz Österreich möchte Sie trösten. Nehmen Sie es nicht so schwer. Sie sind so jung, es werden sich weitere Möglichkeiten dieser Art ergeben in Ihrem Leben”, meinte Van der Bellen. “Dieses Mal haben Sie Pech gehabt, das nächste Mal werden Sie entsprechendes Glück haben.”

Alaba: “Gemma Burschen”

Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) hob die Rolle der Teamspieler als Vorbilder für die Kinder hervor, “sich zu bewegen, aber auch, auf dieses Land stolz zu sein”. “Möge alles gelingen, was ihr euch vornehmt. Möge jede Strategie aufgehen und der Teamgeist spürbar werden am Spielfeld”, sagte Babler.

Aus der Mannschaft sprach David Alaba. Der Kapitän erinnerte an Höhen und Tiefen in den vergangenen Jahren. “Ich glaube, dass wir gemeinsam eine Reise antreten, die wirklich besonders ist. Dass der Tag heute etwas Spezielles ist. Wir hatten alle einen Traum, Fußballprofi zu werden. Und mit der Zeit auch, für Österreich spielen zu dürfen und eine Weltmeisterschaft. Heute ist der Tag gekommen, wo dieser Traum in Erfüllung geht”, meinte Alaba, der abschloss: “Ich glaube, wir sind bereit für diese Reise, wir haben lange auf diesen Tag gewartet. Gemma Burschen, danke euch.”

Nach der Landung ging es für die ÖFB-Auswahl um Teamchef Ralf Rangnick mit dem Bus ins WM-Basecamp im luxuriösen Hotel Ritz-Carlton Bacara in Goleta bei Santa Barbara direkt an der Pazifikküste. Das Auftaktspiel ist am 17. Juni (6.00 Uhr MESZ) in Santa Clara gegen Jordanien angesetzt. In der Gruppenphase geht es am 22. Juni (19.00 Uhr MESZ) in Dallas gegen Weltmeister Argentinien und am 28. Juni (4.00 Uhr MESZ) in Kansas City gegen Algerien weiter.

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