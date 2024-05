ÖFB-Teamspielerin Hanshaw wechselt von Frankfurt zur Roma

Die AS Roma ist ab kommender Saison um eine österreichische Legionärin reicher. ÖFB-Teamverteidigerin Verena Hanshaw, aktuell in Frankfurt engagiert, unterschrieb einen Zweijahresvertrag beim italienischen Hauptstadtclub. Das gab die Roma, bei der auch Laura Feiersinger unter Vertrag steht, am Mittwoch auf ihrer Homepage bekannt.

Von: apa