ÖFB-U21 feiert späten 2:1-Sieg in EM-Quali gegen Belarus

Von: apa

Österreichs U21-Fußballer dürfen dank eines Last-Minute-Sieges weiter von einer EM-Teilnahme träumen. Die Auswahl von Trainer Peter Perchtold jubelte am Dienstag in Ried spät über einen 2:1 (0:0)-Pflichtsieg gegen Tabellenschlusslicht Belarus und befindet sich nach sechs von acht Gruppenspielen weiter im Rennen um ein Ticket für die EM-Endrunde 2027 in Albanien und Serbien. Abgeschlossen wird die Qualifikation im Oktober 2026 mit den Partien gegen Dänemark und in Wales.

In der 94. Minute avancierte der Salzburger Jannik Schuster mit einem Kopfball nach einem Corner zum Matchwinner. Zuvor hatte Rapid-Angreifer Nikolaus Wurmbrand, der sich berechtigte Hoffnungen auf ein WM-Ticket im A-Team machen darf, die heimische U21 mit einem durch “Joker” Erik Kojzek abgefälschten Schuss (62.) in Führung gebracht. Trofim Melnitschenko brachte die rot-weiß-roten EM-Träume mit seinem Ausgleich in Minute 88 gehörig ins Wanken, ehe das 2:1 die Hoffnungen für die spielerisch wenig überzeugende, aber leicht überlegene ÖFB-Truppe am Leben hielt.

Bei Wurmbrand herrschte nach dem Schlusspfiff eine “Riesen-Erleichterung”. Er sei froh, “dass wir uns am Schluss noch belohnen konnten”, sagte der 20-Jährige nach einem “sehr zerfahrenen Spiel” im ORF. “Wir haben teilweise zu hektisch gespielt, deswegen hatten wir nicht glasklare Chancen und haben uns schwergetan. Insgesamt war der Sieg aber verdient.”

Drei Teams punktegleich

In der Qualigruppe I liegen im Kampf um ein Fixticket, das die Gruppensieger und der beste Gruppenzweite lösen, derzeit drei Teams mit zehn Punkten voran. Belgien und Dänemark, das am Dienstag beim 4:0 gegen Wales keine Mühe hatte, haben allerdings ein Spiel weniger absolviert als Österreich.

Im Innviertel tat sich die U21 – mit dem 17-jährigen Debütanten Vasilje Markovic von der Wiener Austria in der Startelf – lange Zeit schwer. Vier Tage nach der bitteren Last-Minute-Niederlage in Belgien (0:1) fehlte beim ÖFB-Team vor allem die Präzision im Abschluss, am Ende zeigte die Perchtold-Elf Moral und belohnte sich.

U19 und U17 verpassten EM-Ticket

Die U19-Auswahl von Teamchef Martin Scherb verpasste beim Mini-Turnier in Deutschland indes das Ticket für die EM-Endrunde in Wales im Sommer. Die Mannschaft unterlag im Entscheidungsspiel dem zuvor punktgleichen Gastgeber mit 2:3 (1:3). Deutschland sicherte sich mit sieben Zählern den Gruppensieg.

Auch die U17 muss nach einem 2:6 im letzten Qualispiel in Dänemark bei der EM zuschauen. Die Truppe von Teamchef Franz Ponweiser schloss die Gruppenphase mit zwei Punkten nach drei Spielen ab und ist damit auch nicht bei der WM im Herbst dabei. Für diese qualifizierten sich die Gruppensieger sowie die vier besten Zweiten der sieben Pools.

U18 mit Erfolgserlebnis

Mit einem Gruppensieg beendete unterdessen das U18-Team, das zum Großteil aus den Finalisten der U17-WM 2025 gespickt ist, die 1. Qualifikationsrunde in Liga A auf dem Weg zur U19 EURO 2027. Nach zwei Siegen gab es für die Mannschaft von Teamchef Oliver Lederer zum Abschluss des Mini-Turniers in Wiener Neustadt ein 2:2 gegen Deutschland. Im Herbst geht es mit der 2. Qualifikationsrunde im Nations-League-Modus weiter.