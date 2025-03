ÖFB-U21 siegt bei Perchtold-Debüt gegen Schweiz klar 2:0

Von: apa

Der Einstand von Peter Perchtold als Österreichs U21-Fußball-Teamchef ist geglückt. Die neu zusammengestellte ÖFB-Auswahl behielt am Freitag in einem Test in Marbella gegen die Schweiz nach einer über weite Strecken sehr überzeugenden Vorstellung mit 2:0 (2:0) die Oberhand. Der als Kapitän fungierende Altacher Dijon Kameri (11.) und der Rapidler Furkan Dursun (39.) münzten die klare ÖFB-Überlegenheit vor der Pause in Tore um. Die Schweizer boten eine enttäuschende Leistung.

“Die Intensität und den Zusammenhalt haben wir von Beginn an auf den Platz gebracht. Die Schweiz hat etwas anders gespielt, als wir sie erwartet haben. Nachdem wir unsere Formation etwas angepasst haben, hatten wir dann wirklich auch Zugriff”, sagte Perchtold. Dass der Sieg verdient war, wusste er wie auch Verteidiger Konstantin Schopp, der folgendermaßen resümierte: “Ich glaube, dass wir schon die ganze Woche über die Dinge, die uns das Trainerteam mitgegeben hat, gut umgesetzt haben. Das hat man auch heute gesehen. Wir haben ein gutes Gefühl füreinander bekommen und uns wirklich als Einheit präsentiert.”

Erkrankter Sattlerberger fehlte

Der Traumstart war auch ohne den krankheitsbedingt fehlenden Mittelfeldspieler Nikolas Sattlberger schnell perfekt, da der in der Mitte frei stehende Kameri nach einer Umschaltsituation und einem Idealzuspiel von Oluwaseun Adewumi überlegt ins lange Eck einschoss. Dursun ließ die Chance auf das 2:0 zuerst leichtfertig aus (28.). Ein Abschluss von David Puczka wurde zur Ecke geblockt (29.). Beim zweiten Gegentreffer halfen die Schweizer tatkräftig mit. Ein Kameri-Corner landete nach einem missglückten Schweizer Klärungsversuch genau vor den Beinen von Dursun, der aus rund sieben Metern einschoss.

Nach dem Seitenwechsel ging es zuerst in einer ähnlichen Tonart weiter, die Österreicher kontrollierten weiter das Geschehen und drückten auf einen weiteren Treffer. Florian Micheler scheiterte mit einem Schuss am Schweizer Schlussmann (48.), Belmin Beganovic setzte sich zuerst im 1:1 gut durch, schoss dann aber am langen Eck vorbei (58.). Mit Fortdauer der zweiten Hälfte übernahmen die Schweizer zwar spielerisch das Kommando, richtig gefährlich werden konnten sie aber nicht. Die Fünferkette mit zwei offensiven Außenverteidigern und rund um den starken Schopp hielt die Null.

U21-Testspiel vom Freitag: Österreich – Schweiz 2:0 (2:0). Marbella, Tore: Kameri (11.), Dursun (39.)

Österreich mit: Bignetti – Trummer (89. Paumgartner), Heindl, Schopp, Robatsch (46. Pazourek), Puczka – Bajlicz (89. Kiedl), Micheler – Kameri (46. Jano), Dursun (46. Beganovic), Adewumi (82. Wels)