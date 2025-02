ÖFB-Verteidiger Danso wechselt von Lens zu Tottenham

Von: apa

ÖFB-Teamspieler Kevin Danso wechselt in die englische Fußball-Premier-League zu Tottenham. Die Londoner gaben den Transfer am Sonntagvormittag vorbehaltlich der internationalen Freigabe und Erteilung einer Arbeitsgenehmigung bekannt. Demnach kommt der 26-jährige Innenverteidiger vorerst leihweise bis Saisonende von RC Lens, danach bestehe eine Kaufverpflichtung. Laut Medienberichten ist das Gesamtpaket rund 25 Mio. Euro schwer, im Sommer wartet ein Fünfjahresvertrag.

Im vergangenen Sommer hatte sich ein Transfer Dansos zur AS Roma wegen eines auffälligen Herzbefundes zerschlagen. Nach wochenlangem Rätselraten um seinen Gesundheitszustand und einem minimalinvasiven Eingriff in London gab der gebürtige Steirer Mitte Oktober sein Comeback. Zuletzt hatten vor allem die Wolverhampton Wanderers um den Abwehrspieler geworben, das Rennen machte schließlich trotz eines bereits vereinbarten Medizinchecks der Ligarivale. Auch die Bemühungen von Italiens Rekordmeister Juventus Turin waren erfolglos.

“Ich wollte immer für einen großen Club in der Premier League spielen. Tottenham Hotspur ist genau das”, meinte Danso in einem Instagram-Video seines neuen Arbeitgebers. “Es ist ein Traum, der in Erfüllung geht.” Der Traum jedes Kindes sei es, mit einem Club wie Tottenham Titel zu gewinnen. “Ich hoffe, wir können ein paar davon holen.” Er will seine Stärken einbringen. “Ich bin ein schneller, kräftiger Innenverteidiger, gut am Ball”, sagte Danso im Vorstellungs-Video.

Tottenham mit Verletzungssorgen

Danso wird bei Tottenham das Dress mit der Nummer vier tragen. Er ist nicht der erste österreichische Innenverteidiger bei den “Spurs”. Von 2015 bis 2017 spielte bereits Kevin Wimmer für den Traditionsclub, ehe ihn dieser für die damalige ÖFB-Rekordsumme von 19,4 Mio. Euro an den Ligarivalen Stoke City verkaufte.

Tottenham, 2019 noch im Champions-League-Finale, liegt in der Liga aktuell nur auf Rang 16. Die Nordlondoner haben mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Trainer Ange Postecoglou fehlen in der Defensive unter anderem der Rumäne Radu Dragusin, der Uruguayer Cristian Romero und der Italiener Destiny Udogie. Danso könnte sein Debüt daher bereits am Donnerstag im Halbfinal-Rückspiel des Ligacups gegen Liverpool geben. Das Hinspiel gegen den Premier-League-Leader hatte Tottenham Anfang Jänner 1:0 gewonnen.

Leistungsträger in Lens

Danso ist in Voitsberg geboren, aber in Großbritannien aufgewachsen. 2019/20 verbrachte er bereits eine Saison auf Leihbasis in der Premier League bei Southampton. 2021 verließ er seinen Jugendclub FC Augsburg dann permanent in Richtung Lens. Kolportierte Ablöse damals: 5,5 Mio. Euro. In Lens entwickelte sich Danso schnell zum Leistungsträger. Nachdem er bei Ligarang zwei in der Saison 2022/23 eine Schlüsselrolle gespielt hatte, wurde er in der französischen Ligue 1 ins Team des Jahres gewählt. Seither hat Danso Begehrlichkeiten geweckt.

“Es ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Vor genau dreieinhalb Jahren habt ihr mich mit offenen Armen empfangen und mir euer Vertrauen geschenkt”, schrieb Danso im Kurznachrichtendienst X an seine “Freunde” in Lens. “Ihr habt mich immer unterstützt, auch in schwierigen Zeiten wie diesen Sommer. Jetzt heißt es Abschied nehmen. Obwohl ein neuer Abschnitt meines Lebens beginnt und ich mich darauf freue, werde ich euch immer in meinem Herzen behalten.”

Teuerster ÖFB-Verteidiger der Geschichte

128 Pflichtspiele hat Danso für Lens bestritten – mehr als für alle anderen Profiteams in seiner Karriere zusammen. Mit dem Wechsel avanciert er zum teuersten ÖFB-Verteidiger der Geschichte. Ähnliche Ablösesummen für österreichische Kicker sind bisher nur für die Offensivspieler Marko Arnautovic und Christoph Baumgartner geflossen. Letzterer hält mit seinem Transfer für kolportierte 27 Mio. Euro von Hoffenheim zu Leipzig im Sommer 2023 den österreichischen Rekord.

Für das ÖFB-Nationalteam hat Danso bisher 24 Länderspiele absolviert. Er dürfte sich für die kommende WM-Qualifikation in der Innenverteidigung mit Freiburgs Philipp Lienhart um den Platz neben Rückkehrer David Alaba matchen.