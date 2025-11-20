Aktuelle Seite: Home > Sport > ÖHB-Frauen erreichen im WM-Test gegen Tschechien 29:29
ÖHB-Frauen erreichen im WM-Test gegen Tschechien 29:29

Donnerstag, 20. November 2025 | 15:37 Uhr
Österreichs Frauen-Handball-Nationalteam hat am Donnerstag im ersten Test für die WM ein Unentschieden erreicht. Die ÖHB-Auswahl trennte sich zum Auftakt eines Vier-Nationen-Turniers in Bistrita (Rumänien) von Tschechien mit einem 29:29 (15:16). Weiter geht es am Samstag (14.00 Uhr) gegen Portugal und am Sonntag (16.30 Uhr) gegen Rumänien, ehe man am 28. November in Rotterdam das erste Endrundenspiel gegen Ägypten bestreitet.

Die Österreicherinnen liefen zumeist einem knappen Rückstand hinterher, legten dann aber um die 45. Minute eine starke Phase hin und führten längere Zeit mit drei Toren Vorsprung. Im Finish drehten die ebenfalls für die WM qualifizierten Tschechinnen jedoch wieder einen Gang auf und schafften sieben Sekunden vor der Schlusssirene noch das 29:29.

© 2025 First Avenue GmbH
 