Aktuelle Seite: Home > Sport > ÖHB-Frauen verabschieden sich mit 30:35 gegen Polen von WM
Tijstermans Truppe verlor zum Abschluss

ÖHB-Frauen verabschieden sich mit 30:35 gegen Polen von WM

Montag, 08. Dezember 2025 | 19:40 Uhr
Tijstermans Truppe verlor zum Abschluss
APA/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHRINGER
Schriftgröße

Von: apa

Österreichs Handball-Frauen-Nationalteam ist ein Erfolgserlebnis zum WM-Abschluss verwehrt geblieben. Die wegen Verletzungen stark ersatzgeschwächte ÖHB-Auswahl zog am Montag im letzten Gruppenspiel gegen Polen in Rotterdam nach einer 18:17-Pausenführung noch mit 30:35 den Kürzeren. Ein Aufstieg war schon vor Spielbeginn nicht mehr möglich gewesen. Österreich beendete die Gruppe 3 der Hauptrunde damit nach drei Niederlagen mit zwei Punkten.

Trotz des Fehlens der Verletzten Johanna Reichert, Martina Maticevic, Katarina Pandza, Lorena Baljak und Aurelie Egbaimo starteten die Österreicherinnen stark in die Partie, waren nur einmal in der Anfangsphase kurz in Rückstand, sonst voran. Mit 8:5 bzw. 16:13 betrug der Vorsprung zum Teil drei Tore, bis zur Pausensirene schrumpfte der allerdings auf 18:17 zusammen. Torfrau Lena Ivancok sorgte im Tor für den nötigen Rückhalt, zudem agierte die ÖHB-Equipe mit der rechtzeitig fit gewordenen Ana Pandza geschlossen mannschaftlich stark.

Nach Wiederbeginn lief es für die Truppe von Teamchefin Monique Tijsterman nicht mehr so gut, vor allem zwischen den Minuten 43 und 50, wo die Polinnen mit sechs Treffern in Folge auf 31:25 davonzogen. Davon erholten sich die Österreicherinnen nicht mehr, zumindest der letzte Treffer gelang ihnen durch Eleonora Stankovic wenige Sekunden vor Schluss.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Besucherschwemme stellt Meran auf die Probe
Kommentare
65
Besucherschwemme stellt Meran auf die Probe
Nach Busfahrer-Attacke: Sasa-Personal streikt am Dienstag
Kommentare
59
Nach Busfahrer-Attacke: Sasa-Personal streikt am Dienstag
Sie wollten ans Steuer: Busfahrer wird von Fahrgästen vermöbelt
Kommentare
48
Sie wollten ans Steuer: Busfahrer wird von Fahrgästen vermöbelt
Musk nach Millionenstrafe gegen X: “EU abschaffen”
Kommentare
48
Musk nach Millionenstrafe gegen X: “EU abschaffen”
Mutter von blindem Sohn verlangt kein Geld: Hoteliers müssen zur Schulung
Kommentare
45
Mutter von blindem Sohn verlangt kein Geld: Hoteliers müssen zur Schulung
Anzeigen
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Projekt in Tansania
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Bruneck setzt wieder vermehrt auf bewährte Allradtechnologie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 