ÖHB-Männer im WM-Quali-Play-off wohl gegen Polen

Von: apa

Österreichs Handball-Männer bekommen es im finalen Play-off der Qualifikation für die WM 2027 mit dem Sieger des im März ausgespielten Duells Polen gegen Lettland zu tun. Das ergab die am Samstag in Dänemark durchgeführte Auslosung. Die Polen gelten gegen die Letten als klarer Favorit. Das Play-off-Hinspiel findet am 13./14. Mai in Österreich statt, das Rückspiel am 16./17. Mai auswärts. Die WM selbst geht im Jänner 2027 in Deutschland über die Bühne.

“Was bei einer Auslosung passiert, liegt nicht in unseren Händen. Ich gehe davon aus, dass sich Polen gegen Lettland durchsetzen wird”, meinte Österreichs Teamchef Iker Romero. “Wir wussten, es gibt vier starke Gegner und Polen ist einer davon. Aber wir haben die Qualität sie zu besiegen und werden alles dafür geben.”

Klare Niederlage im jüngsten Duell

Man kenne Polen gut, ergänzte ÖHB-Sportdirektor Patrick Fölser. Vor einem Jahr hatte es in der WM-Vorbereitung in Plock eine 19:31-Pleite gesetzt. “Wir nehmen die Herausforderung an”, betonte Fölser. “Unsere Chancen auf die WM-Teilnahme sind gegeben.” Bei der am Sonntag zu Ende gehenden EM in Skandinavien holten die Polen in einer Vorrundengruppe mit Island, Ungarn und Italien keinen Punkt.

Durch ihre EM-Endplatzierungen qualifizierten sich Kroatien, Island, Portugal und Schweden fix für die WM. Gastgeber Deutschland und Titelverteidiger Dänemark waren bereits davor als WM-Teilnehmer festgestanden.