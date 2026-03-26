ÖHB-Männer in EM-Quali gegen Norwegen, Georgien, Türkei

Von: apa

Österreichs Handball-Männer treffen in der Qualifikation für die EURO 2028 in Gruppe 2 auf Norwegen, Georgien und die Türkei. Dies hat die Auslosung am Donnerstagabend in Lissabon ergeben. Österreich startet mit einem Heimspiel gegen die Türken am 4./5. November in die Ausscheidung. Die EM wird vom 13. bis 30. Jänner in Spanien, Portugal und der Schweiz ausgetragen, gespielt wird in den Städten Lissabon, Zürich, Valencia und Madrid.

Fix qualifiziert sind die drei Veranstalterländer sowie Titelverteidiger Dänemark. Insgesamt 32 Nationen spielen ab kommenden November in acht Vierergruppen um 20 verbliebene Tickets. Die Top 2 aller Gruppen sowie die vier besten Gruppen-Dritten sind bei der EURO dabei. Bereits vor der Auslosung hatte der ÖHB die sechste EM-Teilnahme in Folge als oberstes Ziel ausgegeben.

Romero: “Jeder kann gegen jeden punkten”

“Das ist eine Gruppe, in der jeder gegen jeden punkten kann. Wir können gegen alle kämpfen und gewinnen, werden unseren Weg weitergehen und uns gut auf jeden Gegner vorbereiten”, meinte Teamchef Iker Romero nach der Auslosung. Sportdirektor Patrick Fölser sah es ähnlich. “Eine Auslosung ist kein Wunschkonzert. Wir nehmen die Gruppe, wie sie ist. Gegen Norwegen haben wir nun schon längere Zeit nicht mehr gespielt, Georgien und die Türkei kennen wir aus den letzten Qualis. Da wissen wir, dass das aufstrebende Nationen im Handball sind.” Gegen Georgien gab es im Play-off zur WM 2025 zwei Siege, auch die Türken wurden in der EM-Quali 2026 zweimal bezwungen.

Spielplan der ÖHB-Mannschaft: 4./5.11.2026 Österreich-Türkei, 7./8.11. Georgien-Österreich, 10./11.3.2027 Österreich-Norwegen, 13./14.3.2027 Norwegen-Österreich, 9.5. Österreich-Georgien.