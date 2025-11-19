Aktuelle Seite: Home > Sport > Österreich mit Misolic und Rodionov gegen Italien
Österreich mit Misolic und Rodionov gegen Italien

Mittwoch, 19. November 2025 | 15:16 Uhr
APA/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHRINGER
Von: apa

Österreichs Davis-Cup-Team für das Viertelfinale gegen Italien beim Final 8 in Bologna steht fest: ÖTV-Kapitän Jürgen Melzer stellte im Einzel Filip Misolic und Jurij Rodionov auf. Dies gab das Team am Mittwoch, eine Stunde vor der Begegnung (live ORF 1), bekannt. Das Doppel mit Alexander Erler/Lucas Miedler war schon davor fixiert worden. Die Italiener bieten Flavio Cobolli als Nummer 1 und Matteo Berrettini sowie das Duo Andrea Vavassori/Simone Bolelli auf.

Laut Reglement spielen zunächst die Nummern zwei der Mannschaften, also Rodionov und Berrettini, gegeneinander. Danach trifft Misolic auf den Weltranglisten-22. Cobolli. Im Falle einer 2:0-Führung muss das Doppel nicht mehr gespielt werden und wird es in der Regel auch nicht.

