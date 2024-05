Österreichs 3×3-Frauen-Team in Olympia-Quali sieglos out

Österreichs 3×3-Basketball-Nationalteam der Frauen ist in Utsunomiya in Japan beim Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele sieglos ausgeschieden. Zum Abschluss gab es am Samstag gegen Deutschland eine 9:21-Niederlage. Am Vortag war die ÖBV-Auswahl Japan 15:21 und Brasilien 11:21 unterlegen. Es war die einzige Chance der mit Inga Orechowa, Alexia Allesch, Rebekka Kalaydjiev und Anja Fuchs-Robetin angetretenen Österreicherinnen auf das Ticket für die Paris-Spiele.

Von: apa