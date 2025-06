Österreichs 3×3-Männer in Wien im Viertelfinale out

Von: apa

Österreichs 3×3-Basketballer haben beim Heimevent auf der World Tour in Wien auf bittere Art und Weise das Halbfinale verpasst. Das Team Vienna mit Matthias Linortner, Nico Kaltenbrunner, Fabio Söhnel und Quincy Diggs musste sich am Sonntag im Viertelfinale am Heumarkt dem Team Amsterdam mit den niederländischen Olympiasiegern Worthy de Jong und Jan Driessen mit 20:22 nach Verlängerung geschlagen geben.

Die Österreicher standen im Finish knapp vor dem Sieg, die Niederländer retteten sich aber in die Verlängerung. Dort versenkte Bryan Alberts den entscheidenden Zweipunkter. “Wir haben viel für das Turnier geopfert und vorbereitet, dann ist die Enttäuschung natürlich riesengroß”, sagte Kaltenbrunner, der sich selbst ein Foul in der Schlussphase der regulären Spielzeit vorwarf, das Amsterdam zwei Freiwürfe beschert hatte, im ORF. “Das war unser Sieg und wir haben ihn ohne Grund hergegeben.”

Die Amsterdamer hatten zu Beginn die Führung inne. Dass Diggs in der Schlussphase sein Visier besser eingestellt hatte, reichte den Österreichern am Ende nicht. Auch der zweite Saisonvergleich mit den Niederländern ging verloren. Als nächster Höhepunkt steht für Linortner und Co. in zwei Wochen die WM in der Mongolei auf dem Programm.