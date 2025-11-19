Österreichs Beachvolleyball-Trio in WM-Sechzehntelfinale out

Von: apa

Österreichs Beach-Volleyball-Teams sind in der ersten Runde der K.o.-Phase der WM in Adelaide allesamt ausgeschieden. Das Trio Dorina Klinger/Ronja Klinger, Timo Hammarberg/Tim Berger und Christoph Dressler/Philipp Waller blieb im Sechzehntelfinale am Mittwoch jeweils ohne Satzgewinn. Die Klinger-Schwestern, die anders als ihre männlichen Kollegen direkt aus der Gruppe aufgestiegen waren, mussten sich dem US-Duo Molly Shaw/Kelly Cheng 0:2 (-19,-19) beugen.

Weniger knapp fiel das Aus von Hammarberg/Berger gegen die Brasilianer Andre/Renato (-15,-14) aus. Auch Dressler/Waller standen beim 0:2 (-13,-18) gegen die Norweger Nikolai Mol/Mathias Berntsen auf verlorenem Posten.

Hammarberg/Berger mühten sich mit der ungewöhnlichen Spielstätte, denn der Center Court war überdacht. Das WM-Fazit am Ende einer insgesamt erfolgreichen Saison fiel selbstkritisch aus. “Wir haben es leider nie geschafft, richtig ins Turnier hineinzufinden. Es gab gute Momente, die gezeigt haben, was wir können, aber wir konnten das nicht konstant aufs Feld bringen”, sagte Berger.