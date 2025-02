Österreichs Frauen und Männer im Finale der Hallen-WM

Von: apa

Österreich steht bei der Hallenhockey-Weltmeisterschaft in Porec mit beiden Teams im Finale. Die Männer besiegten am Samstag im Halbfinale Belgien mit 4:2 (3:0) und gehen im Endspiel am Sonntag (19.30 Uhr) gegen Deutschland auf den Gold-Hattrick los. Anschließend setzten sich die Frauen gegen die favorisierten Deutschen nach 0:2-Rückstand im Penaltyschießen mit 3:1 durch und spielen am Sonntag (18.20) gegen Polen um den Titel.

Die ÖHV-Männer legten den Grundstein zum Sieg in der ersten Hälfte. Fülöp Losonci brachte sein Team nach einer kurzen Ecke in Führung. Danach wurden einige gute Chancen vergeben, darunter ein Siebenmeter von Losonci. Leon Thörnblom erhöhte schließlich neuerlich nach einer kurzen Ecke auf 2:0, Kapitän Fabian Unterkircher stellte mit seinem achten WM-Treffer den 3:0-Pausenstand her.

Danach wurde Belgien aber stärker und blieb dank zweier Treffer von Philippe Simar zum 1:3 und 2:4 im Spiel. Dazwischen sorgte Losonci mit seinem elften Turniertor dafür, dass die Belgier nicht noch näher kamen. Die Österreicher stehen zum vierten Mal in Serie im Finale und haben am Sonntag die Chance, zum dritten Mal hintereinander (nach 2018 und 2023) den WM-Titel zu holen. Fix ist, dass es zum fünften Mal in Folge eine Medaille gibt, nachdem 2011 Bronze und 2015 Silber geholt worden war. Finalgegner Deutschland bezwang Südafrika mit 6:1.

ÖHV-Frauen drehten 0:2-Rückstand

Überraschend schaffte auch das Frauen-Team den Aufstieg ins Endspiel. Die Österreicherinnen gerieten gegen den dreifachen Hallen-Weltmeister Deutschland bis zur Pause mit 0:2 in Rückstand, drehten aber danach auf. Kapitänin Fiona Felber und Marie Hahnenkamp trafen jeweils nach kurzen Ecken noch zum 2:2, in der Entscheidung behielten die ÖHV-Frauen die Nerven. Laura Kern, Felber und Johanna Czech verwerteten, Torfrau Michaela Streb wehrte den Versuch von Katharina Kirschbaum ab.

Die Österreicherinnen stehen so wie 2023 im Finale und haben nun die Chance auf den ersten WM-Titel. Gegner ist Polen, das sich gegen Tschechien mit 3:1 durchsetzte. In der Gruppenphase haben sich Österreich und Polen mit einem 1:1 getrennt.