ÖSV-Mixed-Team in Willingen Zweiter hinter Norwegen

Tschofenig und Co. am Freitag Mixed-Zweite

Von: apa

Österreichs Skisprung-Quartett Lisa Eder, Jan Hörl, Jacqueline Seifriedsberger und Vierschanzen-Tournee-Sieger Daniel Tschofenig hat am Freitag vor knapp 7.700 Zuschauern im Mixed-Bewerb in Willingen den zweiten Rang belegt. Norwegen feierte den vierten Erfolg in einem Mixed-Bewerb und hängte das ÖSV-Quartett um 39,4 Zähler ab. Deutschland landete schon 82 Punkte hinter den Norskern auf Platz drei.

“Mit dem Stockerl können wir sehr zufrieden sein, jeder hat noch ein bisserl Reserven”, lautete Hörls kurzes Resümee. Sein Teamkollege Tschofenig sah es ähnlich. “Es ist cool, es mit den Damen durchzumixen. Wir haben noch ein bisserl Potenzial.” Er selbst müsse seine Position noch verbessern. Die Männer haben am Samstag und Sonntag (jeweils 16.00 Uhr) noch zwei Einzelbewerbe, die Frauen einen am Samstag (12.00).

“Ein Stockerlplatz ist immer super zum Anfangen. Ich persönlich habe ein bisschen was liegen lassen und bin nicht so ganz ins Fliegen gekommen heute”, sagte Seifriedsberger, die aber schon weiß, woran es liegt. Ähnlich klang auch Lisa Eder: “Schön, so ein zweiter Platz, die Sprünge sind aber noch ausbaufähig.” Für Aufsehen sorgte die Disqualifikation des Slowenen Timi Zajc im ersten Durchgang. Der 24-jährige Oberstdorf-Skiflugsieger wurde wegen eines nicht regelkonformen Sprunganzugs disqualifiziert, womit sein Team keine Podestchance mehr hatte.