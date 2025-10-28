Aktuelle Seite: Home > Sport > Ã–TV-Davis-Cup-Spieler Misolic in Bratislava schon out
Dienstag, 28. Oktober 2025 | 21:02 Uhr
Österreichs einziger Top-100-Tennisspieler Filip Misolic, der in wenigen Wochen das ÖTV-Davis-Cup-Team im Viertelfinale gegen Italien anführt, ist beim ATP125-Challenger in Bratislava gleich ausgeschieden. Der Steirer unterlag am Dienstag dem Taiwanesen Tseng Chun-hsin 6:1,6:7(4),4:6. Sein Mitstreiter in Bologna, Jurij Rodionov, steht beim ATP100-Challenger in Seoul hingegen im Achtelfinale. Er besiegte den Australier Philip Sekulic 7:6(4),6:4.

Beim WTA125-Turnier im kolumbianischen Cali überstanden die kürzlich in die Top 100 zurückgekehrte Julia Grabher sowie Sinja Kraus jeweils die erste Runde.

