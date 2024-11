ÖTV-Frauen halten nach erstem Tag gegen Ukraine bei 1:1

Von: apa

Österreichs Tennis-Team der Frauen hält im Billie Jean King Cup gegen die favorisierte Ukraine in Texas nach dem ersten Tag bei einem 1:1. Tamira Paszek unterlag am Samstag gegen Lesia Zurenko mit 3:6,5:7. Sinja Kraus glich mit einem 6:3,5:7,7:5 über Katarina Sawazka aus. Entschieden wird das Play-off-Duell um einen Platz in der Qualifikationsrunde für das Finalturnier 2025 am Sonntag, es sind weitere zwei Einzel und ein Doppel angesetzt.

Kraus muss gegen Zurenko und Paszek gegen Sawazka bestehen. Die Doppelpaarung lautet Paszek/Kraus gegen Nadija Kitschenok/Anastasija Soboliewa. Die Ukraine bestreitet den aufgrund des Krieges in der Heimat auf neutralem US-Boden in McKinney ausgetragenen Länderkampf ohne ihre vier Top-60-Spielerinnen um Elina Switolina. Zurenko ist als 118. der Weltrangliste dennoch deutlich besser platziert als alle ÖTV-Vertreterinnen.

Paszek startete gegen Zurenko schlecht und geriet 0:4 in Rückstand, womit der erste Satz schnell aus der Hand gegeben war. Im zweiten führte die Vorarlbergerin bereits 5:2 und hatte einen Satzball, trotzdem verlor sie diesen noch. “Wirklich schade. Der zweite Satz tut natürlich extrem weh”, sagte Paszek und bedauerte einige unglückliche Bälle in der Schlussphase.

Kraus sah gegen die als Nummer 229 der Welt knapp hinter ihr liegende Sawazka schon im zweiten Satz wie die vermeintliche Siegerin aus. Beim Stand von 5:3 und Aufschlag für die Wienerin riss aber plötzlich komplett der Faden. Österreichs aktuell beste Spielerin fand im dritten Durchgang aber wieder zurück in die Spur und behielt letztlich nach hartem Kampf die Oberhand.