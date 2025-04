ÖTV-Frauen unterliegen im Billie Jean King Cup auch Lettland

Von: apa

Österreichs Tennis-Frauen haben beim Billie Jean King Cup-Turnier der Gruppe 1 der Europa/Afrika-Zone in Vilnius auch ihre zweite Begegnung verloren. Am Tag nach dem Auftakt-1:2 gegen Kroatien stand am Mittwoch gegen Lettland die Niederlage nach zwei Dreisatz-Niederlagen schon nach den Einzeln fest. Ekaterina Perelygina unterlag Beatrise Zeltina 7:6(5),2:6,2:6, Julia Grabher Darja Semenistaja 0:6,6:4,0:6. Letzter Gegner in Gruppe D ist am Donnerstag (11.00 Uhr MESZ) Portugal.

Perelygina kam im Vergleich mit der Kroatien-Partie anstelle Tamara Kostic zum Einsatz. “Ich war sehr nervös. Sie hat dann sehr, sehr gut gespielt und ich habe Fehler gemacht”, erklärte die 18-jährige Österreicherin. Grabher hatte am Dienstag den Ehrenpunkt gemacht, diesmal ging nicht viel. “Es war schwer. Ich war vom ersten Punkt an nicht fit, habe mich nicht gut gefühlt, einfach müde.” Die Energie sei nach einem Medical Time-out nur kurzzeitig zurückgekommen. “Ich war weit weg von meinem Können. Wenn ich fit bin, hätte ich sehr, sehr gute Chancen, das Match zu gewinnen.”

Die Lettinnen waren ohne die ehemalige French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko angereist, die Österreicherinnen ohne Sinja Kraus. Nun geht es für die ÖTV-Truppe gegen Tabellenplatz vier, dieser würde eine Begegnung gegen den Abstieg bedeuten. Rang drei ist gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt.