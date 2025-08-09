Ofner auch in Cincinnati gleich ausgeschieden

Von: apa

Für Sebastian Ofner ist am Freitag beim Masters-1000-ATP-Turnier in Cincinnati erneut in der ersten Runde Endstation gewesen. Der 29-jährige Steirer unterlag dem französischen Qualifikanten Valentin Royer nach 1:45 Stunden mit 7:5,3:6,3:6. Für Österreichs aktuell zweitbesten Spieler im Ranking war es nach Baastad, Kitzbühel (auf Sand) sowie Toronto die vierte Auftakt-Niederlage en suite.

Ofner hat seit dem Erreichen der dritten Runde in Wimbledon kein Match mehr gewonnen. Er hat nun beim ATP-250-Turnier in Winston-Salem (ab 17.8.) noch die Gelegenheit, mehr Matchpraxis für die US Open zu sammeln. Das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres startet am 24. August. Ofner, aktuell Nummer 141 in der Weltrangliste, nutzt derzeit sein “geschütztes Ranking” nach seinen Fersenoperationen im Vorjahr.