Aktuelle Seite: Home > Sport > Ofner auch in Cincinnati gleich ausgeschieden
Für Ofner läuft es aktuell nicht nach Wunsch

Ofner auch in Cincinnati gleich ausgeschieden

Samstag, 09. August 2025 | 09:18 Uhr
Für Ofner läuft es aktuell nicht nach Wunsch
APA/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER/EXPA/STEFAN ADELSBERGER
Schriftgröße

Von: apa

Für Sebastian Ofner ist am Freitag beim Masters-1000-ATP-Turnier in Cincinnati erneut in der ersten Runde Endstation gewesen. Der 29-jährige Steirer unterlag dem französischen Qualifikanten Valentin Royer nach 1:45 Stunden mit 7:5,3:6,3:6. Für Österreichs aktuell zweitbesten Spieler im Ranking war es nach Baastad, Kitzbühel (auf Sand) sowie Toronto die vierte Auftakt-Niederlage en suite.

Ofner hat seit dem Erreichen der dritten Runde in Wimbledon kein Match mehr gewonnen. Er hat nun beim ATP-250-Turnier in Winston-Salem (ab 17.8.) noch die Gelegenheit, mehr Matchpraxis für die US Open zu sammeln. Das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres startet am 24. August. Ofner, aktuell Nummer 141 in der Weltrangliste, nutzt derzeit sein “geschütztes Ranking” nach seinen Fersenoperationen im Vorjahr.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bitterer Sommer am Gardasee
Kommentare
106
Bitterer Sommer am Gardasee
„Die unvermeidbaren Ausgaben fressen den Urlaub auf“
Kommentare
66
„Die unvermeidbaren Ausgaben fressen den Urlaub auf“
Kritik an Bildungspolitik: Lehrermangel in Südtirol verschärft sich
Kommentare
63
Kritik an Bildungspolitik: Lehrermangel in Südtirol verschärft sich
Lidl übernimmt Ex-MPreis-Markt in Bozen – für über 18 Mio. Euro
Kommentare
50
Lidl übernimmt Ex-MPreis-Markt in Bozen – für über 18 Mio. Euro
Wolfsrisse: Bauern in Mühlwald schlagen Alarm
Kommentare
49
Wolfsrisse: Bauern in Mühlwald schlagen Alarm
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 