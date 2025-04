Ofner bei ATP-Challenger in Madrid im Achtelfinale out

Von: apa

Der Steirer Sebastian Ofner ist am Donnerstag im Achtelfinale des Tennis-Challengers von Madrid ausgeschieden. Der 28-Jährige unterlag in seinem vierten Turnier nach der Pause in Folge von zweier Fersenoperationen dem Litauer Vilius Gaubas 6:4,3:6,3:6. In den vergangenen Wochen hatte Ofner auf Challenger-Ebene ebenfalls in Spanien nach einem Auftakt-Out jeweils das Viertelfinale erreicht, in dem er zuletzt auf Menorca ebenfalls gegen Gaubas verloren hatte.