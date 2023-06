Ofner verliert Paris-Achtelfinale gegen Tsitsipas glatt

Ofner gab im siebenten Match in Paris en suite noch einmal alles

Sebastian Ofner hat am Sonntag sein siebentes Spiel in Paris inklusive Qualifikation im Achtelfinale der French Open verloren. Der 27-jährige Steirer musste sich dem als Nummer fünf gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas nach guter Gegenwehr im ersten Satz letztlich glatt mit 5:7,3:6,0:6 beugen. Für Ofner bleibt aber ein für ihn sensationelles Turnier, der erstmalige Vorstoß in die Top 100 (um Platz 80) und mit 240.000 Euro sein bisher größter Preisgeldscheck.

Inklusive Qualifikation hatte Ofner bis ins Achtelfinale 13:21 Stunden auf dem Platz verbracht, am Sonntag war die Kombination dieser Strapazen mit Weltklassemann Tsitsipas zu viel. Der Schützling von Wolfgang Thiem und Touring-Coach Stefan Rettl war letztlich weit davon entfernt, sich als erster Qualifikant seit Marcello Filippini 1999 ins Paris-Viertelfinale zu spielen.

Ofner begann ausgezeichnet und nutzte eine anfängliche Unsicherheit des Griechen gleich zum Break im Auftaktspiel. Ofner ging mit 2:0 bzw. 3:1 in Führung, musste dann aber zum 3:3 selbst den Aufschlag abgeben. Im siebenten Game hatte Ofner nach einem Doppelfehler von Tsitsipas einen Breakball, den er nicht nutzen konnte. Bei 4:5 wehrte Ofner noch drei Satzbälle ab und stellte auf 5:5, bei 5:6 nutzte dann Tsitsipas nach 50 Minuten seinen vierten Satzball zum Break und Satzgewinn.

Im zweiten Durchgang gelang Tsitsipas das erste Break und zwar zum 4:2. Das war auch schon die Entscheidung zugunsten des Favoriten und zweifachen Major-Finalisten. Nach nur 27 Minuten war der zweite Satz schon vorüber und Ofner auf der Verliererstraße.

Gleich zu Beginn von Satz drei musste Ofner gleich wieder den Aufschlag zum 0:1 abgeben. Damit waren die Weichen zur glatten Niederlage endgültig gestellt, Tsitsipas war nicht mehr aufzuhalten. Ofner gelang nicht einmal mehr ein Game, Tsitsipas nutzte den dritten Matchball. Es war die dritte Niederlage im dritten Duell mit einem Top-Ten-Spieler für Ofner (zuvor zweimal gegen Alexander Zverev/GER).

Tsitsipas präsentierte sich stark und war auf dem Weg in sein siebentes Major-Viertelfinale (das dritte in Roland Garros) nicht zu stoppen, während Ofner zusehends die Luft ausging. Tsitsipas trifft nun im Viertelfinale auf Topfavorit Carlos Alcaraz aus Spanien. In diesem Match wird er der Außenseiter sein.