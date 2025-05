Oilers fehlt noch ein Sieg für Stanley-Cup-Finale

Von: APA/dpa/Reuters

Den Edmonton Oilers fehlt nur noch ein Sieg zum Einzug in das Stanley-Cup-Finale der NHL. Beim 4:1 daheim gegen die Dallas Stars glichen die Gäste ein 0:1 noch aus, danach traf aber nur noch das Team rund um die Superstars Connor McDavid (zwei Vorlagen) und Leon Draisaitl (ein Tor, ein Assist). Die Entscheidung fiel erst in den letzten zweieinhalb Minuten durch zwei Tore der Oilers ins leere Gehäuse.

Die nächste Partie findet in der Nacht auf Freitag in Dallas statt. “Obwohl es 3:1 steht, haben wir noch viel zu tun. Und wir wissen, dass sie sich daheim richtig ins Zeug legen werden. Wir werden bereit sein”, sagte Oilers-Tormann Stuart Skinner, der 28 Schüsse parierte.

Es kündigt sich eine Neuauflage des Vorjahresfinales an, denn auch die Florida Panthers führen gegen die Carolina Hurricanes in der “best of seven”-Serie mit 3:1.

