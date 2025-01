Oklahoma in NBA weiter daheim eine Macht

Von: APA/Reuters/dpa/sda

Die Oklahoma City Thunder haben am Sonntag ihre gute NBA-Bilanz ausgebaut. Mit dem 127:101 gegen die Brooklyn Nets haben sie vor eigenem Publikum ihren zwölften Heimsieg in Folge bzw. den 20. Sieg in den vergangenen 23 Spielen gefeiert. Shai Gilgeous-Alexander war mit 27 Zählern bester Werfer der Partie. Von seiner Handgelenksverletzung, die ihn am Freitag hatte passen lassen, war nichts mehr zu bemerken.

Thunder ist mit 35 Siegen und 7 Niederlagen klarer Spitzenreiter der Western Conference. In Los Angeles gewannen die Clippers das Stadt-Derby gegen die Lakers mit 116:102 und sind damit das vierte Match in Folge ungeschlagen. In ihrer neuen, 2 Milliarden Dollar teuren Arena halten sie nun bei 15:6-Siegen. Die Lakers hingegen haben die dritte Auswärtsniederlage en suite erlitten.

Die Washington Wizards werden hingegen ihrem Namen (“Zauberer”) überhaupt nicht gerecht. Das 100:123 gegen die Sacramento Kings war schon die zehnte Niederlage in Folge. Mit nur sechs Siegen in 41 Spielen sind sie klares NBA-Schlusslicht.