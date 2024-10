Olympia kommt – Bildung braucht Bewegung

Von: mk

Bozen – Am Freitag, den 18. September 2024 hat Prof. Dr. Dr. Stefan Schneider in Bozen die Vortragsreihe „Olympia 2026“ mit einem weiteren Vortrag ergänzt. Der Abend stand dabei unter dem Motto „Bildung braucht Bewegung – Sport und Bewegung als Motor der kindlichen Entwicklung“ wobei Schneider die Zusammenhänge der Kindesentwicklung mit Sport beleuchtete.

Bereits im Jahr 2022 startete der Verband der Sportvereine Südtirols (VSS) das mehrjähriges Weiterbildungsprojekt „Olympia 2026“ mit dem Referenten Prof. Dr. Dr. Stefan Schneider von der Deutschen Sporthochschule Köln. „Die Olympischen Spiele 2026 haben uns angeregt neu über die Rolle des Sports in den unterschiedlichen Fassetten unserer Gesellschaft nachzudenken und diese gemeinsam mit Prof. Dr. Dr. Schneider aufzuarbeiten“, erklärt VSS-Obmann Paul Romen. Im Jahr 2024 fokussierte sich Schneider in seinem Vortrag auf die Wichtigkeit von Sport und Bewegung im Kindesalter und beleuchtete neben den offensichtlichen Vorteilen auch die neurologischen Zusammenhänge von Sport und Entwicklung.

„Bewegung im Kindesalter fördert nicht nur die Gesundheit und beugt Krankheiten wie Diabetes und Adipositas vor, Bewegung trägt ungemein zur kognitiven und emotionalen Entwicklung von Kindern bei“, betont Schneider. Neben den körperlichen Vorteilen bringt Bewegung auch neurologische Vorteile mit sich, so fördert Sport beispielsweise das Aufmerksamkeits- und Konzentrationsvermögen und verringert das Risiko, im Alter an Erkrankungen wie beispielsweise Demenz zu erkranken.

„Es ist wichtig, dass die Kinder Spaß an der Bewegung haben und Spaß macht es, wenn die Kinder an bekanntes anknüpfen können“, erklärt Schneider im weiteren Verlauf seines Vortrags. Wichtig sei dabei auch die Bewegungsförderung von Kindern und Jugendlichen. Als Beispiel nannte Schneider das Projekt APQ, ein französisches Bewegungsprogramm, welches anlässlich der olympischen Spiele 2024 ins Leben gerufen wurde und täglich 30 Minuten körperliche Bewegung an den Grundschulen vorsieht.

Ermöglicht wurde die Veranstaltung durch die freundliche Unterstützung des VSS-Generalsponsors Raiffeisen und den Co-Sponsor Alperia.