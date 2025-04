Olympiasieger Bontus bei Prinzessinnen-Regatta Dritter

Von: apa

Valentin Bontus ist mit einem dritten Platz in die Saison gestartet. Der Olympiasieger im Formula Kite musste sich bei der “Trofeo Princesa Sofia” vor Palma de Mallorca nur Max Maeder aus Singapur und dem Italiener Riccardo Pianosi geschlagen geben. Bontus war als Zweiter in das “Grand Final” dieser zum Grand Slam zählenden Segel-Regatta eingezogen. Treibgut kam ihm im Kampf um den Sieg in die Quere, er machte Kontakt mit einem im Wasser treibenden Plastiksack.

Er habe alles versucht, voll attackiert, jedoch verfing sich dann ein Plastiksack an seinem Foil. “Aber ich bin mit dem dritten Platz sehr zufrieden. Ich habe gezeigt, dass ich im Game bin und auf Topniveau performen kann. Die ganze Woche hindurch war ich in den Top zwei, das gibt ordentlich Selbstvertrauen für den weiteren Saisonverlauf”, sagte der Niederösterreicher. Potenzial sieht er noch bei den Manövern, am Set-up will er noch arbeiten. “Da geht noch mehr, bis zur WM im September wird noch intensiv gefeilt.” Den nächsten Wettkampfeinsatz hat er Ende April vor Hyeres.

Festgestanden war vor dem Medal Race bereits Rang vier von Laura Farese/Matthäus Zöchling im Nacra 17. “Einen dritten und einen vierten Platz bei einem Weltcup-Auftakt hat es für unser Team in der Vergangenheit nicht oft gegeben. Das ist ein enorm positiver Einstand in die neue Saison, aber auch in die neue Olympiakampagne”, wurde Matthias Schmid, der Sportdirektor im österreichischen Segelverband, in einer Aussendung zitiert.