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Jule Brand/v. wird für ihr entscheidendes Tor gefeiert

Olympique Lyon erster Finalist in Frauen-Champions-League

Samstag, 02. Mai 2026 | 17:20 Uhr
Jule Brand/v. wird für ihr entscheidendes Tor gefeiert
APA/APA/AFP/OLIVIER CHASSIGNOLE
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Von: apa

Titelverteidiger Arsenal ist im Semifinale der Fußball-Champions-League der Frauen ausgeschieden. Der ohne die verletzte ÖFB-Teamtorhüterin Manuela Zinsberger angetretene englische Topclub unterlag am Samstag bei Olympique Lyon 1:3 (0:2), womit die Gastgeberinnen das 1:2 vom am vergangenen Wochenende ausgetragenen Hinspiel mehr als wettmachten. Das zweite Semifinale wird am Sonntag zwischen FC Barcelona und Bayern München entschieden, im Hinspiel hat es ein 1:1 gegeben.

Die französische Nationalverteidigerin Wendie Renard hatte Lyon per nach VAR-Überprüfung wiederholtem Elfmeter in Front gebracht (22.), Kadidiatou Diani legte nach (36.). Englands Teamspielerin Alessia Russo sorgte in Minute 76 für den Gleichstand aus beiden Spielen, die deutsche Teamstürmerin Jule Brand sorgte für ein Ende des Duells noch vor der Verlängerung (86.) Ihr Treffer hielt auch einem VAR-Check stand. Rekordsieger Lyon stieg somit mit dem Gesamtscore von 4:3 auf. Der Champions-League-Titel ging bereits achtmal an die Französinnen, zuletzt 2022.

Das diesjährige Finale ist für 23. Mai in Oslo angesetzt.

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