Olympische Fackel macht bald Station in Bozen

Bozen – Bozen ist am Dienstag, 27. Jänner, eine Etappe des Fackellaufs der Olympischen Winterspiele Mailand–Cortina 2026. Das dazugehörige Festprogramm wurde im Museion vorgestellt. Anwesend waren unter anderem Landeshauptmann Arno Kompatscher und Bürgermeister Claudio Corrarati.

Die Olympische Fackel wird am frühen Abend mit 37 Fackelträgerinnen und Fackelträgern durch die Stadt geführt. Die Route beginnt kurz vor 18.00 Uhr an der Reschenbrücke und führt über mehrere Hauptstraßen und Plätze bis zum Waltherplatz, wo gegen 19.30 Uhr das Olympische Feuer entzündet wird. Entlang der Strecke wird der Verkehr kurzzeitig angehalten, größere Behinderungen sind laut Stadt nicht zu erwarten.

Ab 17.00 Uhr startet auf dem Waltherplatz die offizielle City Celebration, organisiert von der Stadt Bozen und dem Land Südtirol. Auf dem Programm stehen unter anderem die Vorstellung der Reise der Olympischen Fackel, Beiträge zum Südtiroler Sport sowie Auftritte von Musikkapellen. Ein weiterer Programmpunkt ist eine Vertikaltanz-Performance der Gruppe Cafelulé an der Fassade der Südtiroler Sparkasse.

Den Abschluss des Abends bildet um 20.30 Uhr im Waltherhaus das Konzert „Ice-Cello“. Der international bekannte Cellist Giovanni Sollima spielt gemeinsam mit dem Haydn-Orchester unter der Leitung von Marco Mandolini. Aufgeführt werden unter anderem eine eigens für den Anlass komponierte Suite sowie Mozarts Jupiter-Sinfonie. Sollima wird dabei auf einem Cello aus Eis spielen, dessen Material aus dem Schnalstal stammt.

Die Olympische Fackel wird in den Tagen danach auch in weiteren Gemeinden Südtirols Station machen.