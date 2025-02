Olympische Spiele: Ticketkauf ist in Kürze wieder möglich

Von: mk

Antholz – Auch in Südtirol ist das „olympische Fieber“ nun entfacht: In einem Jahr beginnen die Olympischen Winterspiele Mailand-Cortina 2026 und Antholz wird mit den Biathlon-Bewerben eine wichtige Rolle dabei spielen. 300.000 Tickets für die Großveranstaltung wurden in Italien und im Ausland bereits verkauft. Allein 50.000 davon für die Wettkämpfe in Antholz. Wer sich noch kein Ticket sichern konnte, hat ab dem 25. Februar erneut die Gelegenheit dazu.

Bis zum 27. Februar findet eine weitere Sonderverkaufsphase statt. Mit dieser soll weiteren Sportbegeisterten die Möglichkeit gegeben werden, die Olympischen Winterspiele hautnah als Zuschauer mitzuerleben.

Für Ticketkauf ist Registrierung notwendig

Der Verkauf der Tickets erfolgt über eine Plattform, für die eine Registrierung auf der Homepage “Milano-Cortina 2026” notwendig ist. Nach der Registrierung erhält man Zugang zum Direktverkauf der Tickets über E-Mail. Der Link zur Website wird ab 10 Uhr am 25. Februar 2025 per E-Mail verschickt und ist bis 23.59 Uhr (Ortszeit) des 27. Februar gültig. Wichtiger Hinweis: Die Registrierung auf der Plattform ist kostenlos und verpflichtet nicht zum Kauf von Tickets.