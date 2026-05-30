Olympisches Gold, Rekordmedaillen und tränenreiche Abschiede

Von: AP

Bozen – Größer hätten die Gegensätze kaum sein können: Draußen Strandwetter, drinnen Olympiaglanz. Beim traditionellen Saisonabschlussfest des Landeswintersportverbandes im Braugarten FORST feierten am Freitagabend Athletinnen und Athleten, Sponsoren, Partner sowie Vertreter aus Politik und Landesverwaltung gemeinsam einen Winter der Superlative – geprägt von den Olympischen Winterspielen Mailand-Cortina 2026, bei denen die Biathlonwettkämpfe in Antholz ausgetragen wurden und Südtirols Wintersportelite mit insgesamt sieben Olympiamedaillen und zwei Paralympicsmedaillen glänzte. Mittendrin im Publikum: Olympiasiegerinnen und Medaillengewinnerinnen wie Andrea Vötter, Marion Oberhofer, Verena Hofer und Simon Kainzwaldner.

Rookies des Jahres gekürt

Gleich zu Beginn des Abends standen die Nachwuchstalente im Rampenlicht. Als „Rookies of the Year powered by Microgate” wurden ausgezeichnet: Alexander Staffler (Naturbahnrodeln), Elia Steinkasserer (Biathlon), Anna Trocker (Ski Alpin), Tobias Mutschlechner (Snowboard), Alex Putzer (Freestyle Ski), Marika Frenademez (Freestyle Snowboard), Maximilian Winkler (Kunstbahnrodeln) und Sofie Irsara (Skibergsteigen). „Die Erfolge sind sehr überraschend gekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so eine erfolgreiche Saison wird”, strahlte Skirennläuferin Anna Trocker.

Rekordausbeute bei Junioren-Weltmeisterschaften

Ebenfalls geehrt wurden die Siegerinnen und Sieger der verschiedenen Rennserien – darunter der Alperia Snowboardcup, der Hubert Leitgeb Cup, der Raiffeisen Langlauf Cup und der Raiffeisen Grand Prix Ski Alpin. Besonders stolz zeigte sich der Verband über die Junioren-Weltmeisterschaften: Noch nie zuvor holte Südtirols Nachwuchs so viele Medaillen. Geehrt wurden Anna Trocker (Ski Alpin), Andreas Braunhofer, Julian Huber und Jonas Tscholl (Biathlon), Tommy Rabanser (Snowboard), die Naturbahnrodler Tina Stuffer, Nina und Alex Castiglioni, Lotte Mulser und Jakob Genetti sowie Leon Haselrieder, Manuel Weissensteiner, Alexandra Oberstolz und Philipp Brunner von der Kunstbahn.

Emotionale Abschiede

Der Abend stand auch im Zeichen von Abschieben: Mit Dorothea Wierer, Simon Maurberger, Dietmar Nöckler, Yanick Gunsch, Hannes Zingerle und Renè Monteleone beendeten gleich sechs Südtiroler Wintersportasse ihre aktive Karriere. Gunsch, Zingerle und Monteleone ließen sich beim Fest noch einmal von der Menge feiern.

Ausblick und Fördergelder

Zum Abschluss wurden zwei Sommerevents angekündigt: Am 25. Juli finden in Antholz die Summer Olympics statt – ein Teambewerb in Mountainbiken, Rollern, Laufen, Hindernislauf und Schießen. Am 1. August folgt das Golfturnier White Meets Green mit einer Kombiwertung mit dem Golfturnier der Sporthilfe.

Aus dem Fördertopf des Verbandes wurden rund 60.000 Euro an 41 Vereine ausgeschüttet. „Ich möchte allen erfolgreichen Athletinnen und Athleten gratulieren und wünsche eine erholsame Sommerpause. Hinter den Kulissen arbeiten wir bereits am kommenden Winter – und bereiten die Neuwahlen auf Landesebene vor, die voraussichtlich am 18. Juli stattfinden werden”, sagte Verbandspräsident Markus Ortler.