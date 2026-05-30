Aktuelle Seite: Home > Sport > Olympisches Gold, Rekordmedaillen und tränenreiche Abschiede
Südtirols Wintersport blickt zurück

Olympisches Gold, Rekordmedaillen und tränenreiche Abschiede

Samstag, 30. Mai 2026 | 11:22 Uhr
Rookies_of_the_year_FISI_Wintersportfest_festa_Credits_Camilla_Pizzini
FISI Wintersportverband
Schriftgröße

Von: AP

Bozen – Größer hätten die Gegensätze kaum sein können: Draußen Strandwetter, drinnen Olympiaglanz. Beim traditionellen Saisonabschlussfest des Landeswintersportverbandes im Braugarten FORST feierten am Freitagabend Athletinnen und Athleten, Sponsoren, Partner sowie Vertreter aus Politik und Landesverwaltung gemeinsam einen Winter der Superlative – geprägt von den Olympischen Winterspielen Mailand-Cortina 2026, bei denen die Biathlonwettkämpfe in Antholz ausgetragen wurden und Südtirols Wintersportelite mit insgesamt sieben Olympiamedaillen und zwei Paralympicsmedaillen glänzte. Mittendrin im Publikum: Olympiasiegerinnen und Medaillengewinnerinnen wie Andrea Vötter, Marion Oberhofer, Verena Hofer und Simon Kainzwaldner.

Rookies des Jahres gekürt

Gleich zu Beginn des Abends standen die Nachwuchstalente im Rampenlicht. Als „Rookies of the Year powered by Microgate” wurden ausgezeichnet: Alexander Staffler (Naturbahnrodeln), Elia Steinkasserer (Biathlon), Anna Trocker (Ski Alpin), Tobias Mutschlechner (Snowboard), Alex Putzer (Freestyle Ski), Marika Frenademez (Freestyle Snowboard), Maximilian Winkler (Kunstbahnrodeln) und Sofie Irsara (Skibergsteigen). „Die Erfolge sind sehr überraschend gekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so eine erfolgreiche Saison wird”, strahlte Skirennläuferin Anna Trocker.

FISI Wintersportverband

Rekordausbeute bei Junioren-Weltmeisterschaften

Ebenfalls geehrt wurden die Siegerinnen und Sieger der verschiedenen Rennserien – darunter der Alperia Snowboardcup, der Hubert Leitgeb Cup, der Raiffeisen Langlauf Cup und der Raiffeisen Grand Prix Ski Alpin. Besonders stolz zeigte sich der Verband über die Junioren-Weltmeisterschaften: Noch nie zuvor holte Südtirols Nachwuchs so viele Medaillen. Geehrt wurden Anna Trocker (Ski Alpin), Andreas Braunhofer, Julian Huber und Jonas Tscholl (Biathlon), Tommy Rabanser (Snowboard), die Naturbahnrodler Tina Stuffer, Nina und Alex Castiglioni, Lotte Mulser und Jakob Genetti sowie Leon Haselrieder, Manuel Weissensteiner, Alexandra Oberstolz und Philipp Brunner von der Kunstbahn.

Emotionale Abschiede

Der Abend stand auch im Zeichen von Abschieben: Mit Dorothea Wierer, Simon Maurberger, Dietmar Nöckler, Yanick Gunsch, Hannes Zingerle und Renè Monteleone beendeten gleich sechs Südtiroler Wintersportasse ihre aktive Karriere. Gunsch, Zingerle und Monteleone ließen sich beim Fest noch einmal von der Menge feiern.

Ausblick und Fördergelder

Zum Abschluss wurden zwei Sommerevents angekündigt: Am 25. Juli finden in Antholz die Summer Olympics statt – ein Teambewerb in Mountainbiken, Rollern, Laufen, Hindernislauf und Schießen. Am 1. August folgt das Golfturnier White Meets Green mit einer Kombiwertung mit dem Golfturnier der Sporthilfe.

Aus dem Fördertopf des Verbandes wurden rund 60.000 Euro an 41 Vereine ausgeschüttet. „Ich möchte allen erfolgreichen Athletinnen und Athleten gratulieren und wünsche eine erholsame Sommerpause. Hinter den Kulissen arbeiten wir bereits am kommenden Winter – und bereiten die Neuwahlen auf Landesebene vor, die voraussichtlich am 18. Juli stattfinden werden”, sagte Verbandspräsident Markus Ortler.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Meran schränkt die Nutzung des Trinkwassers für Bewässerung ein
Kommentare
78
Meran schränkt die Nutzung des Trinkwassers für Bewässerung ein
Sinner erleidet in Paris Schwächeanfall
Kommentare
55
Sinner erleidet in Paris Schwächeanfall
Bauer will Schafe mit Stachelhemd vor Wölfen schützen
Kommentare
34
Bauer will Schafe mit Stachelhemd vor Wölfen schützen
Dreist: Einbrecher holen sich ein Fahrrad nach dem anderen
Kommentare
32
Dreist: Einbrecher holen sich ein Fahrrad nach dem anderen
Vorsicht Hitze: Deutsche Familie gerät bei Klettertour in Not
Kommentare
28
Vorsicht Hitze: Deutsche Familie gerät bei Klettertour in Not
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
3 Tage voller Sport, Spaß und Highlights
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 