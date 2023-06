Optimismus trotz finanzieller Sorgen

Bozen – Die Blinden- und Sehbehinderten- Amateursportgruppe Südtirol hat kürzlich ihre ordentliche Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen des Vorstandes abgehalten.

Neben den Grußworten durch Vereinspräsident Franz Gatscher wurden die umfangreichen Tätigkeitsberichte der einzelnen Sektionen verlesen. Hier fiel besonders die hohe Anzahl an Aktivitäten und Veranstaltungen in den verschiedenen Bereichen auf, welche durchaus an die Jahre vor der Corona-Pandemie anknüpft. Der Vorstand unterstrich einmal mehr die Wichtigkeit der Blinden- und Sehbehinderten- Amateursportgruppe als solche, die den Auftrag hat, Menschen zu vereinen und ein qualitatives und auch quantitatives Bewegungsangebot für die Zielgruppe zu schaffen.

Im Vordergrund der Versammlung stand neben den Neuwahlen des Vorstandes die im Vorjahr angestrebte und nun durchgeführte Umbenennung des Vereins zur Blinden- und Sehbehinderten- Amateursportgruppe (kurz BSSG) Südtirol, und nicht wie bisher BSSG Bozen. Hiermit soll noch einmal stärker untermauert werden, dass der Sportverein ein Treffpunkt für alle blinden und sehbehinderten Menschen und ihre Freunde aus allen Landesteilen ist. Mit diesem neuen Namen verspricht man sich besonders in der Öffentlichkeitsarbeit und in internationalen Kontexten eine verstärkte Sichtbarkeit und einen erhöhten Wiedererkennungswert insgesamt. Im Zusammenhang mit dieser neuen Vereinsbezeichnung wurde der Vollversammlung die angepasste und gleichzeitig überarbeitete Vereinssatzung unterbreitet, welche noch spezieller auf die Bedürfnisse der heutigen Zeit eingehen soll.

Die vom Statut vorgesehene Neuwahl der Ausschussmitglieder konnte dahingehend sehr ruhig verlaufen, da sich der bestehende Vorstand geschlossen für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stellt. Es gab auch keine weiteren Kandidaturen, sodass der eben genannte Ausschuss von den Mitgliedern gewählt wurde. Dies zeugt von ungebrochenem Engagement und Einsatz, welcher in den letzten Jahren unter Beweis gestellt wurde, und nun fortgesetzt wird. Eben dieser Vorstand besteht aus Bernard Gabi, Fischnaller Nikolaus, Gatscher Franz, Joris Katrin, Mair Christian, Plaikner Armin, Pöder Peter, Tomasini Riccardo und Wieser Manfred. Bei der konstituierenden Ausschusssitzung am 12.06.2023 wurde Franz Gatscher als Präsident bestätigt, sowie Nikolaus Fischnaller als Vizepräsident, Peter Pöder als Kassier und Gabi Bernard in der Funktion der Schriftführerin.

Die Blinden- und Sehbehinderten- Amateursportgruppe Südtirol blickt trotz zunehmender finanzieller Sorgen durch die Kürzung öffentlicher Mittel und der zunehmenden Schwierigkeiten auf der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten optimistisch auf das kommende Sportjahr 2023/24.