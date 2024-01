Osaka scheitert im zweiten Spiel nach Comeback an Pliskova

Nach ihrem Comebacksieg hat Naomi Osaka in ihrem zweiten Spiel nach der Rückkehr auf die Tennis-Tour eine Niederlage kassiert. Die ehemalige Weltranglistenerste unterlag in der 2. Runde von Brisbane am Mittwoch der als Nummer 16 gesetzten Tschechin Karolina Pliskova in einem Krimi mit 6:3,6:7(4),4:6. Die Japanerin, die im vergangenen Sommer erstmals Mutter wurde, bestritt ihr erstes Turnier seit 15 Monaten. Zum Auftakt hatte sie die Deutsche Tamara Korpatsch bezwungen.

“Die Woche ist definitiv kürzer, als ich es wollte, aber allgemein gesehen war es ein großartiges Match, beide haben richtig gut gespielt, ich hatte großen Spaß”, sagte die 26-Jährige. Zweifel im Vorfeld seien durch ihre Auftritte in den beiden Partien beseitigt worden. Die vierfache Grand-Slam-Siegerin hofft nun auf ein besseres Abschneiden bei den Australian Open in Melbourne, wo sie 2019 und 2021 den Titel geholt hat.