Overtime-Sieg für die Juniors gegen Gröden

Die Red Bull Hockey Juniors setzten sich im einzigen Dienstagsspiel der Alps Hockey League gegen den HC Gherdeina valgardena.it knapp mit 2:1/OT durch. Daniel Assavolyuk erzielte den Game-Winner.

In einer ausgeglichenen Partie gingen zunächst die Hausherren in der 18. Minute durch Adrian Gesson in Führung. Beim knappen 1:0 blieb es bis zur 47. Minute, ehe Michele Forte zum Ausgleich traf. Anschließend ging es in die Overtime, in welcher Daniel Assavolyuk mit seinem vierten Saisontor zur Entscheidung für die Salzburger einnetzte. Im ersten Saisonduell, am 19. Oktober, setzte sich noch Gröden in einem High-Scoring-Game mit 7:5 durch. In der Tabelle liegen die Juniors nun auf Platz acht und somit unmittelbar vor Gröden.

Alps Hockey League: Dienstag, 12.11.2024:

Red Bull Hockey Juniors – HC Gherdeina valgardena.it 2:1 OT

Referees: HOLZER, RUETZ, Jäger, Seewald J. | Zuschauer: 87

Goals RBJ: 1:0 Gesson A. (18.), 2:1/OT Assavolyuk D. (63.)

Goal GHE: 1:1 Forte M. (47.)