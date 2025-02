Paare für Team-Kombi stehen fest – Puchner mit Liensberger

Von: apa

Österreichs Top-Tandem bei der WM-Premiere der neuen Team-Kombination am Dienstag (10.00/Abfahrt, 13.15/Slalom) in Saalbach-Hinterglemm bilden Abfahrts-Vizeweltmeisterin Mirjam Puchner und Ex-Slalom-Weltmeisterin Katharina Liensberger. Das gab der Österreichische Skiverband am Sonntag bekannt. Cornelia Hütter startet mit Katharina Huber, Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier mit Katharina Truppe und Christina Ager mit Katharina Gallhuber.

Bei dem neuen Format treten nationale Zweierteams – je zwei Frauen bzw. am Mittwoch dann zwei Männer, keine Mixed-Teams – an. Die Zeiten von Abfahrer und Slalomfahrer werden addiert, zunächst wird die Abfahrt gefahren. Im Slalom starten die schnellsten 30 wie im Technik-Weltcup in gestürzter Reihenfolge. Bei der Junioren-WM 2023 in St. Anton kam die Team-Kombination erstmals zur Austragung und stieß auf positive Resonanz.