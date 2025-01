Packende Skirennen am Dreikönigs-Wochenende

Von: Ivd

Bozen – Das Jahr 2025 ist angebrochen und mit ihm läuft die Wintersportsaison so richtig an. Landauf landab wurden auch über die Feiertage verschiedenste Wettkämpfe ausgetragen. So auch bei den Alpinen Skirennläufern, die in Taisten um die Wette fuhren.

Der Marlene Cup wurde am Skilift Guggenberg mit der vierten Etappe fortgsetzt. In der U18-Kategorie holte sich bei den jungen Frauen Riesentalent Victoria Klotz von der RG Wipptal den Sieg im Slalom, der auch als Landesmeisterschaft gewertet wurde, mit einer Zeit von 1.29,89 Minuten. Auf Platz zwei reihte sich Arianna Putzer vom SC Gröden (1.32,53 Minuten) ein, Dritte wurde Rebecca Vetturini vom Kronplatz Skiteam (1.32,80 Minuten). In der U21 gewann Nora Pernstich vom TZ Überetsch, sie war mit 1.29,48 Minuten auch die Tagesschnellste. Von ihrer Altersklasse überquerte nur noch eine weitere Südtirolerin die Ziellinie, Katharina Gasser vom TZ Jochtal wurde mit der Zeit von 1.39,25 Minuten Zweite.

Bei den Herren gewann David Castlunger vom Ski Team Alta Badia die U18-Kategorie (1.21,67 Minuten) vor Alex Silbernagl vom Seiser Alm Skiteam (1.22,14 Minuten) und Alberto Davare, ebenfalls vom Ski Team Alta Badia (1.24,53 Minuten). In der U21 holte sich Jonas Feichter vom ASV Gsiesertal mit der Tagesbestzeit von 1.21,06 Minuten den Sieg, Lukas Sieder von der RG Wipptal wurde Zweiter mit einer Zeit von 1.21,96 Minuten, Max Clara vom Kronplatz Ski Team reihte sich in 1.23,13 Minuten auf Rang drei ein.

Der Raiffeisen Grand Prix gastiert ebenfalls in Taisten

Das war aber nicht die einzige Ski-Alpin-Veranstaltung, die der ASV Taisten an diesem Wochenende zu organisieren hatte. Am Skilift Guggenberg stiegen nämlich zwei weitere Slaloms, die als Landescup in die Wertung des Raiffeisen Grand Prix einfließen. In der Altersklasse U16 gab es bei den jungen Frauen einen Doppelsieg des SC Gröden mit Nicole Piccolruaz (1.24,18 Minuten) und Francesca Miribung (1.25,53 Minuten), gefolgt von Petra Dander vom TZ Jochtal (1.25,85 Minuten). Bei den gleichaltrigen Burschen siegte Noah Gasteiger (ASV Gsiesertal/1.17,58 Minuten) vor Matthias Mahlknecht (SC Gröden/1.17,75) und Simon Kaser (Seiser Alm Skiteam/1.19,62).

Das schnellste Mädchen in der U14 war Hannah Mahlknecht vom Seiser Alm Skiteam mit der Zeit von 1.21,18 Minuten. Zweite wurde Gloria Kostner vom SC Gröden (1.21,80 Minuten), Dritte Letizia Wenter Heiss vom ASC Sarntal (1.22,25 Minuten). Bei den Jungen ging der Sieg ins Grödnertal an Lukas Rabanser (SC Gröden/1.21,32 Minuten), der Samuel Prantl vom SC Ulten (1.22,08) und seinen Grödner Teamkollegen Alan Piccolruaz (1.22,11 Minuten) hinter sich ließ.