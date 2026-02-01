Aktuelle Seite: Home > Sport > Palace verlängert Sieglosserie – Arsenal-Verfolger patzen
Oliver Glasners Truppe verpasste einen Sieg in Überzahl

Palace verlängert Sieglosserie – Arsenal-Verfolger patzen

Sonntag, 01. Februar 2026 | 20:00 Uhr
Oliver Glasners Truppe verpasste einen Sieg in Überzahl
APA/APA/AFP/ADRIAN DENNIS
Von: apa

Crystal Palace hat seine Sieglosserie am Sonntag verlängert. Der englische Fußballclub von Coach Oliver Glasner kam in der Premier League trotz Überzahlspiel bei Nottingham Forest nur zu einem 1:1. In den letzten zwölf Bewerbspartien gelang den Londonern kein voller Erfolg. Unterdessen patzten die Verfolger von Leader Arsenal. Manchester City spielte bei Tottenham nur 2:2, Aston Villa unterlag Brentford 0:1. Manchester United besiegte Fulham daheim 3:2.

City sah im Gastspiel bei Tottenham, das ohne den am großen Zeh verletzten Innenverteidiger Kevin Danso agierte, zur Pause wie der Sieger aus. Rayan Cherki nach Haaland-Vorarbeit (11.) und Antoine Semenyo (44.) holten für die Guardiola-Truppe einen 2:0-Vorsprung heraus. Dieser ging jedoch in Hälfte zwei verloren. Verantwortlich dafür war Dominic Solanke mit einem Doppelpack (53., 70.), wobei der zweite Treffer mit der Ferse in Skorpion-Manier der Marke Tor des Jahres entsprach. Damit vergrößerte sich der Rückstand auf Arsenal (53 Punkte) auf sechs Zähler.

United bleibt unter Carrick siegreich

Bereits sieben Punkte Rückstand aufgerissen hat das drittplatzierte Aston Villa, das daheim gegen Brentford trotz einem Mann mehr verlor. In Unterzahl schoss Dango Ouattara (45.+1) die Westlondoner zum Sieg. Manchester United bleibt derweil unter Interimscoach Michael Carrick auf der Siegerstraße. Zwar vergaben die “Red Devils” in der Schlussphase gegen Fulham eine 2:0-Führung, doch der Ex-Salzburger Benjamin Sesko schoss in der 94. Minute das 3:2 für die Gastgeber. United ist Vierter – fünf Zähler hinter Villa.

In Nottingham brachte Morgan Gibbs-White den Gastgeber früh in Front (5.). Eine Rote Karte für Forests Neco Williams wegen Handspiels im eigenen Strafraum (45.) führte zum Palace-Ausgleich durch Ismaila Sarr, der den fälligen Elfmeter verwandelte (45.+2). In der zweiten Hälfte wusste die Glasner-Truppe die numerische Überlegenheit nicht zu nutzen, Forest wehrte sich tapfer und war in der Schlussphase dem Siegtreffer sogar näher.

